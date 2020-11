Corona: Quarantäne an Pritzwalker Kita und OSZ Wittenberge

Perleberg

Die Inzidenzzahl für den Landkreis Prignitz ist erstmals seit Wochen wieder unter die Grenze von 50 gesunken – und zwar gleich auf 34,14. Das bedeutet in den vergangenen sieben Tagen 34,14 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner.

Quarantäne-Anordnung für 15 Schüler und zwei Lehrer am OSZ Wittenberge

Gleichzeitig vermeldet der Landkreis auch neue Quarantäne-Anordnungen für die Kita Tausendfüßler in Pritzwalk und das Oberstufenzentrum Wittenberge.

Dort sind am Freitag 15 Schüler und zwei Lehrer der Berufsfachschule Soziales vom Gesundheitsamt des Kreises in Quarantäne geschickt worden, weil sie als Erstkontaktler zu einer infizierten Person gelten.

Betroffen sind auch 34 Kinder und acht Erzieher der Pritzwalker Kita Tausendfüßler

Quarantäne wurde auch für 34 Kinder und acht Erzieher in der Kita Tausendfüßler in Pritzwalk angeordnet. Die Eltern wurden am Freitagvormittag darüber informiert und gebeten, ihre Kinder abzuholen. In beiden Einrichtungen folgen Testungen auf das Covid-19-Virus.

Erneut gibt es eine Quarantäne-Anordnung für die Pritzwalker Kita Tausendfüßler. Quelle: Bernd Atzenroth

Konkrete Ergebnisse dazu sind aber nach Angaben des Landkreises über das Wochenende noch nicht zu erwarten, weil hier die Tests erstmal angeschoben werden müssen.

Fünf neue Corona-Fälle , aber auch 25 Patienten genesen

Die Inzidenzzahl ist gesunken, auch wenn es am Freitag fünf laborbestätigte neue Fälle gab. Vor exakt einer Woche waren noch 18 neue Fälle gemeldet worden, die jetzt aber aus der Berechnung für die Inzidenzzahl herausgefallen sind. Die absolute Zahl der Neuinfektionen für die jeweils vergangenen sieben Tage, die gestern noch bei 39 lag, liegt heute nur noch bei 26.

Zudem sind weitere 25 Personen von Covid-19 genesen, so dass auch Gesamtzahl der aktuell Infizierten gegenüber Donnerstag von 96 auf 76 gesunken ist.

Seit Ausbruch der Corona-Krise registriert das Gesundheitsamt damit 259 Fälle im Landkreis Prignitz. Davon gelten 180 als genesen, drei sind gestorben.

Jetzt wieder zwei Gemeinden ohne Corona-Fälle

In der Stadt Perleberg sind es mit 21 Fällen die meisten – die Zahl lag aber auch schon einmal über 30. Deutlich niedriger liegen die Werte auch in den drei anderen Prignitzer Hotspot-Kommunen Wittenberge (13), Gumtow (11) und Pritzwalk (10).

Dafür gibt es jetzt mehr Infizierte im Amt Putlitz-Berge mit sechs. Die weiteren Zahlen: Sieben Fälle im Amt Bad Wilsnack-Weisen, fünf im Amt Meyenburg, zwei in der Gemeinde Plattenburg sowie ein Fall im Amt Lenzen-Elbtalaue. Neben der Gemeinde Groß Pankow ist laut Freitagsmeldung auch die Gemeinde Karstädt ohne Corona-Fall. Die Hotline des Landkreises 03876 713 313 ist am Samstag von 9 bis 14 Uhr und am Sonntag von 10 bis 14 Uhr besetzt.

Von Bernd Atzenroth