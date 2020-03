Die Corona-Krise ist für viele eine Belastung – eine neue Hotline bietet Hilfe an

Perleberg

Informationskanäle über das neue Coronavirus und seine Folgen auch in der Region gibt es bereits einige – Menschen können sich an vielen Stellen ausführlich informieren.

Das neueTelefon ist bereits geschaltet

Derweil gibt es ein weiteres Hilfsangebot, das all diese Informationen um eine weitere wichtige Facette ergänzt: Die Notfallseelsorge hat ein Seelsorgetelefon eingerichtet, das Olaf Glomke und sein elfköpfiges Team betreuen. Es ist bereits geschaltet.

Sie bietet Menschen in krisenhaften Situationen Begleitung an, so auch in dieser. Hier geht es darum, die seelischen Belastungen abzufedern, denen Menschen ausgesetzt sind, und ihnen die Möglichkeit zu geben, darüber mit jemand reden zu können.

„Wir können nicht mehr in alle Haushalte und wollen niemanden gefährden“

Die Notfallseelsorge wird dabei versuchen, das telefonische Angebot mit ihrer sonstigen Arbeit zu verknüpfen. Dabei steht sie vor neuen Herausforderungen. Denn eigentlich gehen sie auch zu den Menschen und sprechen mit ihnen zu Hause. Das wird jetzt so nicht mehr funktionieren. „Wir können nicht mehr in alle Haushalte und wollen niemanden gefährden“, betonte Glomke, „es ist auch für uns eine vollkommen neue Situation.“

Noch sucht das Team nach einem Weg, dabei das Wegfallen des persönlichen Kontakts zu kompensieren. Telefonisch helfen sie natürlich auch jetzt schon nach besten Kräften.

Angebot richtet sich auch an Einsatzkräfte

Gespräche gab es bereits mit Rettungsdienst, Polizei und Katastrophenschutz. „Wir wollen uns auch an die Einsatzkräfte richten“, sagte Glomke.

Wer sich allerdings allgemein über das Virus und seine Auswirkungen informieren will, sollte sich eher direkt an andere Stellen wenden, etwa an die Hotline des Landkreises Prignitz.

Die Menschen rufen an und schildern ihre Sorgen

Die Idee für ein seelsorgerisches Angebot in dieser Zeit lag auf der Hand, wie Eva-Maria Menard, Superintendentin des Kirchenkreises Prignitz, erklärte: „So viele Leute schildern uns ihre Sorgen.“ So habe eine Frau erzählt, wie es ist, wenn man die Mutter nicht mehr im Altersheim besuchen kann – belastend für beide. Andere teilen ihre Sorge über die Kinder in der Großstadt mit, die aus ihrer kleinen Wohnung nicht hinausdürfen.

Und es sind viele, die Zuspruch und Trost suchen. „So viel telefoniert habe ich lange nicht“, sagt Eva-Maria Menard. Olaf Glomke vermutet, dass noch ganz andere Themen auf die Notfallseelsorger zukommen, schließlich sei man erst an „Tag zwei dieser merkwürdigen Zeit“.

Das Seelsorgetelefon ist unter 0160/99 69 14 16 zu erreichen.

Von Bernd Atzenroth