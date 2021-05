Corona: So funktioniert im Landkreis Prignitz die Luca-App

Perleberg

An der Tür hängt der Zettel mit dem QR-Code. Jetzt braucht man nur noch mit der Handy-Kamera draufzugehen, und sofort wird sie heruntergeladen, die neue Luca-App. Schon das geht ziemlich einfach, wie die kleine Demonstration am Beginn des Pressegesprächs beim Landkreis Prignitz zeigt. Jetzt heißt es nur noch schnell ein paar Daten für die Registrierung angeben, und dann kann es losgehen.

Ab sofort ist die Luca-App einsatzbereit

Denn ab sofort ist die Luca-App im Landkreis einsatzbereit. Die verschlüsselte Datenübertragung an das Gesundheitsamt Perleberg zur Kontaktnachverfolgung ist nunmehr möglich. „Weg von der Zettelwirtschaft hin zur digitalen Erfassung von Daten – damit wird das Gesundheitsamt extrem entlastet“, sagt Kathrin Knauer vom Gesundheitsamt. Gleiches gilt aber auch für Betreiber wie etwa Restaurants, Friseure, Einrichtungen oder Veranstalter.

Die Nutzung der App ist für alle Nutzer kostenfrei. Jetzt sollten auch so viele Menschen wie möglich mitmachen. Man kann auch selbst sehen, wenn das Gesundheitsamt die eigenen Daten abruft – das tut es aber nur dann, wenn es im Umfeld einen positiven Corona-Fall gegeben hat.

Anhand der Präsentation und auf dem eigenen handy konnte man beim Pressetermin des Landkreises Prignitz erfahren, wie die Luca-App funktioniert. Quelle: Bernd Atzenroth

Einwählen mit Smartphone oder Schlüsselanhänger

Der Kreis befindet sich mit der Nutzung der App in guter Gesellschaft: Bereits in 13 Bundesländern und in 301 Landkreisen in Deutschland kommt sie zum Einsatz. „Es folgen zwei bis drei wöchentlich“, sagt Kathrin Knauer. Und es ist das klare Ziel, dass so bald wie möglich alle Landkreise damit ausgestattet sind.

Auch private Kontakte können schnell und einfach mit der App digital erfasst werden, dies aber als Gedächtnisstütze, da private Treffen nicht ans Gesundheitsamt übermittelt werden.

Wer kein Smartphone hat oder nutzen möchte, kann sich einen Schlüsselanhänger besorgen, den man beim Anbieter Luca bestellen kann. Das ist zum Beispiel für Kinder zu empfehlen, wie Kathrin Knauer betont.

Nur das Gesundheitsamt kann die Kontakthistorie entschlüsseln

Beim Pressetermin kann man nicht nur mittels der Präsentation sehen, wie die App funktioniert, sondern auch am eigenen Handy, das genau anzeigt, bei welchem Treffen man sich befindet und wie lange schon. Später wird es sich von selbst auschecken, wenn man mehr als 30 Meter vom Ort des Geschehens entfernt ist.

Veranstalter und Betreiber können die persönlichen Daten nicht auslesen, nur das Gesundheitsamt kann die Kontakthistorie anfragen und entschlüsseln. Kathrin Knauer betonte, dass nach der jüngsten Kritik mögliche Datenlücken nun geschlossen seien. Mike Laskewitz vom Tourismusverband Prignitz freut sich über die neuen Möglichkeiten: „Wenn es dazu beiträgt, dass wir so schnell wie möglich öffnen können, dann sollten wir das so schnell wie möglich umsetzen.

Schnittstelle zur Corona-Warn-App soll noch geschaffen werden

Die Luca-App soll auch noch darauf erweitert werden, dass dort digital Corona-Test-Ergebnisse vorgezeigt werden können. Außerdem soll eine Schnittstelle zur schon existierenden Corona-Warn-App geschaffen werden. Kathrin Knauer sieht die Luca-App als gute Ergänzung dazu: „Die Kombination von beidem ist sehr praktisch“, sagt sie.

Auch auf der Website des Landkreises gibt es ausführliche Hinweise zum Umgang mit der neuen App. Hierzu können auch die Service-Mitarbeiter der Hotline 03876/71 33 13 kontaktiert werden, das nächste Mal am Freitag von 8 bis 16 Uhr.

Von Bernd Atzenroth