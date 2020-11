Corona: Tests in Pritzwalk und Wittenberge laufen

Pritzwalk

Noch ist nicht klar, welche Auswirkungen die Tests an Schülergruppen und Lehrkräften wie Erziehern an den Pritzwalker Kitas Tausendfüßler und Kinderland, am Hort Regenbogen sowie am Oberstufenzentrum Wittenberge auf die Entwicklung der Corona-Zahlen haben – die liegen einstweilen im Landkreis Prignitz weit niedriger als noch vor etwa zwei Wochen.

Kinder und Erzieher der Kita Tausendfüßler bereits getestet – Ergebnisse am Dienstag

Ob das so bleibt, wird sich bald zeigen. Laut Danuta Schönhardt, Geschäftsbereichsleiterin Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit in der Prignitzer Kreisverwaltung, wurden am Montag bereits alle betroffenen Personen aus der übrigens bereits zum zweiten Mal betroffenen Pritzwalker Kita Tausendfüßler getestet _ 34 Kinder und acht Erzieher. Die Ergebnisse liegen wahrscheinlich am Dienstag vor.

15 Schüler und zwei Erzieher an der Pritzwalker Kita Tausendfüßler wurden jetzt auf das Corona-Virus getestet – die Ergebnisse stehen noch aus. Quelle: Bernd Atzenroth

Ebenfalls am Dienstag gehen dann auch die Tests in den anderen betroffenen Einrichtungen weiter, zum einem von 15 Schülern und zwei Lehrern der Berufsfachschule Soziales am OSZ Wittenberge, zum anderen von elf Kindern und einem Schülerpraktikanten an der Kita Kinderland in Pritzwalk.

Betrieb läuft in allen Einrichtungen weiter

Und nicht zu vergessen: der Pritzwalker Hort Regenbogen – Danuta Schönhardt hofft, dass insbesondere hier die Tests bei 18 Kindern, zwei Hortnerinnen und einem Azubi negativ ausfallen, denn sonst hätte die Angelegenheit Weiterungen bis in die Schulen hinein.

Derweil sind alle betroffenen Einrichtungen nicht geschlossen. „Der Betrieb läuft weiter“, betonte Danuta Schönhardt. Ausgenommen sind lediglich die Klassen und Gruppen, die jetzt der Quarantäne unterliegen.

Ein neuer Corona-Fall , Inzidenzzahl bei 34,14

Ein neuer Corona-Fall wurde am Montag für den Landkreis Prignitz gemeldet, wie der Landkreis mitteilte. Die Inzidenzzahl stieg wieder leicht auf 34,14. Seit Ausbruch der Corona-Krise registriert das Gesundheitsamt damit 262 Fälle. Davon gelten 185 als genesen. Drei Personen sind bislang im Landkreis verstorben.

Die Gesamtzahl der aktuell im Landkreis infizierten Personen sank sogar auf 74, denn fünf weitere Personen wurden am Montag als von der Krankheit genesen gemeldet.

Wenig Veränderungen für die einzelnen Kommunen

Das wirkt sich auch auf die Zahlen für die einzelnen Kommunen im Landkreis aus: Perleberg hat hier zwar immer noch den Spitzenplatz, doch sank die zahl der aktuellen Fälle hier auf 19. Wittenberge verzeichnet nur noch elf aktuelle Fälle genauso wie die Gemeinde Gumtow. In Pritzwalk sank die Zahl der aktuell gemeldeten Fälle auf neun.

Es folgen das Amt Bad Wilsnack-Weisen (acht), das Amt Putlitz-Berge (sechs), das Amt Meyenburg (fünf), die Gemeinde Plattenburg (drei) und das Amt Lenzen-Elbtalaue (ein Fall) – in all diesen Kommunen hat sich am Montag gar nichts verändert.

Nur die Gemeinde Karstädt ist coronafrei

Den neuen Fall vom Montag hat es offenbar in der Gemeinde Groß Pankow gegeben – nach einigen Tagen ohne aktuelle Corona-Fälle wurde am Montag erstmals wieder einer gemeldet. Die Gemeinde Karstädt hingegen bleibt weiterhin coronafrei.

Von Bernd Atzenroth