Corona-Teststation in Perleberg wird abgebaut

Perleberg

Die stationäre Corona-Teststation in Perleberg wird wieder abgebaut. Am Dienstag, dem letzten Tag, gab es nochmal einen großen Andrang in der Teststation, die in der Rolandhalle aufgebaut war.

Leichte Helme und Schutzhandschuhe für künftige Einsätze

Am Morgen gab es ein offizielles Dankeschön an die ehrenamtlichen Helfer vom DRK-Kreisverband.

Anzeige

Sparkassenvorstandsvorsitzender André Wormstädt und Landrat Torsten Uhe trugen als Anerkennung zur besseren Ausrüstung der Einsatzbereitschaft bei: Sie übergaben an Marc Histermann, DRK-Bereitschaftsleiter in Pritzwalk, neue, leichte Helme sowie einen Satz Schutzhandschuhe für die Einsätze, nicht ohne die Verdienste der Einsatzkräfte herauszustellen.

Weitere MAZ+ Artikel

Lob für Einsatzbereitschaft und Mut

Landrat Torsten Uhe lobte die hohe Einsatzbereitschaft, der man Respekt zollen müsse. Obwohl der Landkreis seit den großen Elbehochwässern katastrophengeprüft sei, war dies eine Lage, die man vorher so nicht üben konnte: Nicht nur ein Teil, sondern der ganze Landkreis war betroffen. André Wormstädt lobte den „Mut, diese Abstrichstelle durchzuführen", und sieht in Helmen und Handschuhen eine Geste zur Unterstützung der Einsatzarbeit. „Ich bin echt gerührt von dieser Einsatzbereitschaft und Selbstlosigkeit“, sagte auch Amtsärztin Dagmar Schönhardt.

In Spitzenzeiten bis zu 70 Abstriche am Tag

Histermann wiederum berichtete, dass seine Leute unbedingt für diesen Einsatz berücksichtigt werden wollten. Nicht bei jedem klappte das. „Es gibt ja auch andere Herausforderungen“, erklärte dies Histermann. Zum Beispiel die Waldbrandgefahr, für die man ja auch gerüstet sein müsse. Histermann selbst hat 32 Einsatztage rund um die Station. Jürgen Jahnke und Christian Piehl waren ebenfalls besonders fleißige Helfer.

Cindy Zert vom Kreisgesundheitsamt und der DRK-Ehrenamtler Jürgen Jahnke bereiten die letzten Corona-Tests in der Rolandhalle vor. Quelle: Bernd Atzenroth

Die seit neun Wochen arbeitende Station wurde an 30 Tagen intensiv genutzt. Zu Spitzenzeiten wurden bis zu 70 Abstriche am Tag genommen. Bis zum letzten Tag wurden hier insgesamt 694 Personen auf das Virus getestet.

Jetzt nur noch wenige Abstriche – Aufwand lohnt nicht mehr

Warum aber wird die Station jetzt bereits abgebaut, obwohl die Pandemie immer noch im Gange ist? Antwort von Marcus Bethmann, Leiter des Sachbereiches Brand- und Katastrophenschutz: „Dieser Aufwand wird sich für die wenigen Abstriche nicht mehr lohnen.“

Nur noch ganz wenige Menschen hatten sich zuletzt täglich auf das Coronavirus testen lassen – der Andrang am Schlusstag war eher dadurch bedingt, dass die Einrichtung auf den letzten Drücker noch einmal intensiv genutzt wurde, bevor nun die Coronatests von den Arztpraxen übernommen werden.

Künftig will man mit einer mobilen Teststrecke arbeiten

Am Anfang war die Zahl der täglichen Abstriche in der Rolandhalle sehr hoch. Doch schnell hatte sich gezeigt, dass die Prignitz kein Coronaschwerpunkt war, und die Zahl derjenigen, die sich testen lassen mussten, sank zusehends. „Die niedrigen Infektionszahlen haben uns in die Karten gespielt“, ergänzt Dagmar Schönhardt, „jetzt ist es Zeit für alle anderen ringsum, sich zu organisieren.“

„Aber wir bereiten uns weiter vor auf größere Abstriche, die wir etwa bei Clustern erledigen können“, sagt Marcus Bethmann. Soll heißen: Sollte es, wie schon in anderen, auch ländlichen Landkreisen geschehen, in Einrichtungen oder Betrieben zu einem Problem kommen, dann will man jederzeit mit einer mobilen Strecke reagieren und die Tests wieder hochfahren können.

Ab sofort laufen Tests über die niedergelassenen Ärzte

Corona-Tests laufen ab sofort über die niedergelassenen Ärzte, an die sich Patienten ohnehin zuerst wenden müssen, sollten sie Corona-Symptome aufweisen. Außerhalb der Sprechzeiten können sich Bürger an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der bundesweiten Rufnummer 116 117 wenden.

Von Bernd Atzenroth