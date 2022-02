Perleberg

Die Kindertagesstätten im Landkreis Prignitz bleiben grundsätzlich geöffnet. Das geht aus der nunmehr vierten Änderung der Corona-Eindämmungsverordnung hervor, die am 2. Februar im Land Brandenburg in Kraft getreten ist. Erst wenn eine Einrichtung durch das Gesundheitsamt geschlossen oder die reguläre Betreuung aufgrund des Ausfalls von Personal nicht mehr gewährleistet werden kann, greifen die Regelungen zur Notbetreuung, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung der Kreisverwaltung.

Bitte keine vorsorglichen Anträge stellen

Daher bittet der Landkreis, von einer vorsorglichen Beantragung der Notbetreuung durch die Eltern abzusehen. Sollte sich in der jeweiligen Kindertageseinrichtung eine Notlage ergeben, können die Anträge nach Rücksprache mit dem jeweiligen Träger der Einrichtung gestellt werden.

Wer Anspruch hat – und wer eben nicht

Eltern, deren Kinder eine Kindertagesstätte in kommunaler Trägerschaft besuchen, können den Notbetreuungsantrag direkt bei der zuständigen Stadt, Gemeinde oder dem Amt stellen. Die Anträge für kommunale Einrichtungen werden dann von der zuständigen Stadt, Gemeinde respektive dem Amt geprüft und beschieden.

Eltern, deren Kinder eine Kindertagesstätte in freier Trägerschaft besuchen, können den Notbetreuungsantrag bei der Kreisverwaltung unter der E-Mail kita-notbetreuung@lkprignitz.de elektronisch einreichen. Die Anträge für Einrichtungen in freier Trägerschaft werden durch die Kreisverwaltung beschieden. Anspruch auf Notbetreuung haben gemäß Paragraf 24a der aktuellen Eindämmungsverordnung folgende Personengruppen:

– Kinder, die aus Gründen der Wahrung des Kindeswohls zu betreuen sind.

– Kinder, von denen mindestens ein Personensorgeberechtigter in den in Satz vier genannten kritischen Infrastrukturbereichen innerhalb oder außerhalb des Landes Brandenburg beschäftigt ist, soweit eine häusliche oder sonstige individuelle oder private Betreuung nicht organisiert werden kann.

– In begründeten Einzelfällen Kinder von Alleinerziehenden, soweit eine häusliche oder sonstige individuelle oder private Betreuung nicht organisiert werden kann.

Formulare sind online verfügbar

Die kritischen Infrastrukturbereiche können der aktualisierten Eindämmungsverordnung entnommen werden, diese entsprechen im Wesentlichen den bekannten, bereits in der Vergangenheit genutzten Bereichen. Auf der Internetseite des Landkreises Prignitz ist der Antrag auf Notbetreuung sowie ein Informationsschreiben des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg zur Erläuterung mit veröffentlicht.

