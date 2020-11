Perleberg

Vier neue Corona-Fälle wurden am Donnerstag im Landkreis Prignitz gemeldet. Die Inzidenzzahl liegt jetzt bei 32,83. Insgesamt verzeichnet die Prignitz seit Beginn der Krise 278 Corona-Fälle. Aktuell sind 64 Menschen mit dem Virus infiziert, 24 davon kamen in den vergangenen sieben Tagen neu hinzu. 211 Erkrankte sind mittlerweile von der Erkrankung genesen – am Donnerstag kamen neun Genesene hinzu. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie drei Prignitzer verstorben.

Pritzwalk und Perleberg mit den meisten Fällen

Neuerdings ist Pritzwalk wieder zum größten Hotspot in der Krise avanciert. 13 infizierte Personen sind hier gemeldet, genau wie in Perleberg. Doch während in der Kreisstadt die Zahlen heruntergegangen sind, sind sie in Pritzwalk wieder gestiegen.

In Wittenberge sind nur noch neun aktuelle Fälle gemeldet. Sieben sind es jetzt im Amt Meyenburg, jeweils sechs in der Gemeinde Gumtow und im Amt Bad Wilsnack-Weisen, vier im Amt Putlitz-Berge.

Die Corona-Hotline des Landkreises ist gut ausgelastet

Die Gemeinde Groß Pankow, die einige Zeit coronafrei war, verzeichnet im Moment drei Fälle, die Gemeinde Plattenburg zwei und das Amt Lenzen Elbtalaue einen Fall. Weiterhin meldet die Gemeinde Karstädt gar keinen Coronafall.

Die Corona-Hotline des Landkreises ist gut ausgelastet. Wie Amtsärztin Dagmar Schönhardt berichtete, lag die höchste Frequenz Ende Oktober – also kurz vor dem neuerlichen Lockdown – bei 1400 Anrufen pro Woche. Danach war eine Halbierung zu verzeichnen. Mittlerweile pendelt es sich bei 700 bis 800 Anrufen in der Woche ein.

Hin und wieder auch mal ein Dankeschön

Geändert haben sich die Themen, mit denen die Mitarbeiter der Kreisverwaltung und die eingesetzten Bundeswehrsoldaten konfrontiert sind. Denn Ende Oktober ging es vor allem darum, was man als einzelner jetzt noch darf und was eben nicht. So ging es darum, inwieweit nichttouristische Gäste vom Beherbergungsverbot ausgenommen sind. Mittlerweile geht es eher darum, wo und unter welchen Umständen man sich testen lassen kann. Leute melden über die Hotline Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen. Oft geht es auch darum, welche Einrichtungen überhaupt geöffnet sind.

Hin und wieder gibt es auch einmal ein Dankeschön an die Menschen auf der anderen Seite der Leitung.

