MAZ-Leserin Vera Wildgruber aus Rühstädt kann eine Geschichte erzählen, die es so wahrscheinlich kein zweites Mal geben wird. Sie geht so: Zwei gute Freunde, die die Prignitz gegen eine neue Heimat eingetauscht haben, sind von einem Tag auf den anderen zum Gesicht einer Impfkampagne in der Ukraine geworden. Die Rede ist von Sigmund und Anna Albert. Beide leben in einem Dorf der Nähe von Winnyzja, einer Stadt an der Grenze zu Moldawien.

Ehemaliger Prignitzer wird zum Vorbild für Ukrainer in Sachen Corona-Impfung

Eigentlich hatte der 76-Jährige nur sein Impfangebot wahrnehmen wollen, das er in diesem Jahr erhalten hatte. Doch was dann geschah, konnte auch seine Freundin in Deutschland kaum fassen. „Außer uns wollte sich an diesem Tag kaum jemand gegen Corona impfen lassen“, erzählt Sigmund Albert, „meine Frau und ich standen fast allein vor der Arztpraxis an.“

Ganz unbeachtet blieb der Wille, sich impfen zu lassen, aber offenbar nicht. Als Sigmund Albert wenig später seine Spritze erhielt und wieder nach Hause ging, passierte das für ihn Unfassbare. „Plötzlich machten die Ukrainer einen Termin bei diesem Arzt und ließen sich auch impfen“, erzählt der Auswanderer. „Sie haben wohl den Deutschen gesehen und waren plötzlich fest davon überzeugt, dass es doch gut sein muss, sich gegen Corona impfen zu lassen“, vermutet er.

Sein Erlebnis und seine Eindrücke schilderte er seiner Freundin Vera Wildgruber wenig später am Telefon. „Ich konnte es auch kaum fassen, was er mir erzählt hat“, sagt die Prignitzerin. „Scheinbar sind die Leute dort plötzlich davon ausgegangen: Wenn sich der Patient aus Deutschland impfen lässt, muss es gut sein.“ Doch die Geschichte ist an dieser Stelle noch nicht beendet.

Ukrainer sind laut des Prignitzers „Impfmuffel“

Erfreut über den plötzlichen Sinneswandel seiner Landsleute rief der Arzt mit einer Bitte bei Sigmund Albert an. „Er hat mich gefragt, ob ich nicht hin und wieder in seiner Praxis vorkommen konnte und so tun kann, als ob ich mich impfen lassen.“ Damit wollte der Mediziner bewirken, dass sich das Phänomen wiederholt – und die Rechnung ging auf. „Ich war zweimal dort und das hat bereits ausgereicht“, berichtete Sigmund Albert, „es hat sich in unserem Ort rumgesprochen, dass eine Impfung doch gut ist“.

Die Ukrainer sind laut Sigmund Albert richtige Impfmuffel: „Viele verbreiten das Gerücht, eine Impfung sei schlecht und alle glauben es.“ Gerade auf den Basaren, die in der Ukraine sehr beliebt sind, mache das Gerücht die Runde.

In Deutschland musste Vera Wildgruber schmunzeln, als sie die Geschichte ihres Freundes hörte. „Auf der einen Seite ist es amüsant, was mein Bekannter erlebt hat“, sagt sie, „aber es ist auch eine sehr schöne Geschichte, die Mut macht.“ Sie findet es gut, dass ihr Freund der Bitte des Arztes nachgekommen war. „Gerade in Zeiten, wo es so viele Impfgegner und Skeptiker gibt, ist es doch gut zu wissen, dass sich Menschen impfen lassen“, sagt die Rentnerin aus Rühstädt.

Nur etwas über 12 Prozent der Ukrainer sind vollständig geimpft

Bereits vor seiner ersten Impfung habe Sigmund Albert seine Freundin aus der Prignitz oft um Rat gebeten. „Ihm wurde Astrazeneca angeboten“, erklärte sie, „und er fragte mich, da ich bereits vollständig geimpft bin, wie ich es vertragen habe.“ Dass er trotz des Mangels an Impfstoff in der Ukraine einen Impftermin erhielt, freut den Rentner. „Ich habe eine Lungenkrankheit und hatte daher früh einen Anspruch“, erklärte er. Ahnlich wie in Deutschland hatten zuerst nur bestimmte Gruppen wie etwa Pflegekräfte ein Impfangebot erhalten.

Die Ukraine hat – als eines der letzten Länder Europas – erst Anfang 2021 die Möglichkeit bekommen, ihre Bevölkerung gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Während in Deutschland bereits 2020 Astrazeneca in die Kritik geriet und wenig später komplett aus den Impfzentren verschwand, erhielt die Ukraine Ende Februar die ersten 500 000 Dosen des Impfstoffes.

Ähnlich wie beim Impfstart in Deutschland mussten die Ukrainer lange auf ein Impfangebot warten. Viele standen einer Impfung skeptisch entgegen. Im Mai wurde zudem der ukrainische Gesundheitsminister Maxim Stepanow wegen der nur schleppend lau­fenden Impfung gegen das Coronavirus entlassen. Laut aktuellem Stand (28. September) sind nur 12,3 Prozent der Ukrainer vollständig gegen Corona geimpft. Das Auswärtige Amt gibt für die Ukraine noch immer eine Teilreisewarnung raus – vor Reisen auf die Halbinsel Krim wird zum Beispiel dringend abgeraten.

Von Julia Redepenning