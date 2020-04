Wittenberger Tafel benötigt Hilfe

Wittenberge

Die Ausbreitung des Coronavirus und die damit verbundenen Einschränkungen sind auch für die Tafeln in Deutschland zu einer Herausforderung geworden. So erhalten diese aufgrund von Hamsterkäufen bemerkbar weniger Lebensmittelspenden, die sie an Bedürftige weitergeben werden können. Obwohl auch die Wittenberger Tafel unter diesen Schwierigkeiten leidet, ist sie weiterhin geöffnet.

Großzügige Spende von Wittenberger Kirchen erhalten

Die christlichen Kirchen in Wittenberge möchten die Tafel in der Zeit der Corona-Krise aktiv unterstützen. So hat zum Beispiel die evangelische Kirchengemeinde eine größere Lebensmittelspende vor Ostern an die Wittenberger Lebensmittelausgabe überreicht.

Anzeige

Wittenberge Tafeln bitten um weitere Spenden

Nun möchten die Mitarbeiter der Wittenberger Tafel um weitere Hilfe bitten. Gerade jetzt wird jede Spende benötigt. Diese können zu den geltenden Öffnungszeiten abgegeben am Kirchplatz 2 in Wittenberge werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Wochentags ist dies von 8 bis 14 Uhr möglich. Auch durch Geldspenden kann die Arbeit der Tafel für Bedürftige vor Ort unterstützt werden. Schon kleine Beträge werden dankend angenommen. Dafür kann folgende Bankverbindung genutzt werden: SAB Prignitz e.V. mit der IBAN DE 11 1606 0122 0002 3286 31.

Bei Fragen können sich Interessenten gern an die Mitarbeiter der Wittenberger Tafel wenden. Dazu kann man zu den oben genannten Öffnungszeiten anrufen unter der Telefonnummer 03877/56 76 28.

Lesen Sie auch:

Von Julia Redepenning