Jetzt liegt die Inzidenz landesweit bei 6,9 – Tendenz: weiterhin sinkend. Und in der Prignitz liegt die Inzidenz bei 0.

Inzidenz in der Prignitz bei 0 – Land korrigiert Statistik nach unten

Corona in Brandenburg

Corona in Brandenburg Inzidenz in der Prignitz bei 0 – Land korrigiert Statistik nach unten