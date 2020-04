Prignitzer Tierheim kämpft für seine Bewohner und hofft auf Hilfe

Groß Lüben

Während in vielen Betrieben und Unternehmen im Prignitzer Raum Stille herrscht, ist es dafür umso lauter in Groß Lüben (Amt Bad Wilsnack-Weisen). Doch die Zeiten sind auch für das Tierheim „SOS Hundehilfe Prignitz“ alles andere als rosig. Die Corona-Pandemie verlangt den Helfern gerade alles ab. Sie kämpfen ums Überleben des Heims und für ihre Tiere.

Auch in Corona-Zeiten gibt es täglich Einsätze

„Wir können nicht einfach sagen, wir hören jetzt auf zu arbeiten und schließen“, sagt Cornelia Grothe von der SOS Hundehilfe. Jeden Tag, auch am Wochenende und Feiertagen, klingelt ihr Notfalltelefon. Sie ist rund um die Uhr erreichbar. Die Einsätze bringen täglich neue Gäste. Die wollen natürlich verpflegt werden.

Anzeige

SOS Hundehilfe Prignitz darf aktuell keine Tiere vermitteln

Schon vor der Krise war es für das Prignitzer Tierheim nicht leicht. Doch mit Corona kamen noch mehr Probleme dazu. Vierbeiner dürfen aktuell nicht vermittelt werden. Das Kontaktverbot macht es unmöglich. „Wir dürfen nicht einfach so Tiere rausgeben“, erklärt Cornelia Grothe.

Interessenten müssen sich persönlich vorstellen und wie bei einem Bewerbungsverfahren beweisen, dass sie in der Lage sind, sich um ein Tier kümmern zu können. Natürlich sollte auch die Chemie zwischen Mensch und Hund oder Katze stimmen.

Warten auf ein neues Zuhause dauert derzeit noch länger. Quelle: privat

Freiwillige Helfer mussten vertröstet werden

Ebenso mussten die lieb gemeinten Hilfsangebote abgelehnt werden. Zahlreiche Freiwillige wollten das Team unterstützen – um zum Beispiel Hunde auszuführen. Doch das geht ohne die richtige Ausbildung leider nicht. „In Deutschland gibt es Gesetze“, sagt Grothe, „und hier braucht man zumindest einen Tierpfleger.“

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Groß Lüben

Wittenberge

Derzeit leben ungefähr 120 Tiere im Prignitzer Tierheim

Viele, gerade Hunde, sind nicht einfach zu händeln. Da kann für einen Laien schnell eine Gefahr entstehen. Noch sind aber genügend Mitarbeiter vor Ort. Sie versorgen und kümmern sich um die Tiere inund. In der Elbestadt befindet sich eine weitere Auffangstation des Heimes.

Dennoch bleibt die Angst: Sollte ein Mitarbeiter an Corona erkranken, sieht die Lage sehr kritisch aus. Derzeit befinden sich zirka 120 Tiere in den Quartieren der Hundehilfe. Dazu kommt, dass nicht alle Vereinsmitglieder für das Wohl der Bewohner sorgen. Viele sammeln nur Spenden ein und sind für andere Tätigkeiten zuständig.

„Wenn hier einer ausfällt“, betont Cornelia Grothe, „haben wir keinen Ersatz.“ Eine Verstärkung durch geeignetes Personal kommt in Zeiten von Corona nicht infrage. Die Kontaktsperre und Ansteckungsgefahr macht Bewerbungsgespräche aktuell unmöglich. Das erfolg dann sofort, wenn es wieder erlaubt ist.

Futterspenden werden dringend in Groß Lüben und Wittenberge benötigt

Und dann wäre da noch das Problem mit dem Futter. Die Spenden gehen derweil immer mehr zurück. Dosen- und Trockennahrung wird im Supermarkt und Fachhandel teurerer, weiß Tierschützerin Grothe. Doch den Heimbewohnern ist das egal – sie wollen fressen und das täglich. Ungefähr vier bis fünf Tonnen gehen so in einem Monat in die Futternäpfe.

Lesen Sie auch: Arbeitseinsatz bei der SOS Hundehilfe

Daher ist die SOS Hundehilfe Prignitz jetzt mehr denn je auf Spenden aller Art angewiesen. Ob Trockenfutter, Dosen oder kleine Leckereien – Hunde und Katzen freuen sich über jedes Geschenk. Auch Artikel wie Katzenstreu sind derweil Mangelware. Zwar sind die Vereinsmitglieder schon erfinderisch, aber auf Dauer sei dies keine Lösung.

„Mit jeder Spende wird uns gerade geholfen“, sagt Cornelia Grothe. Und helfen geht ganz einfach: Entweder kann eine der vielen Spendenboxen, die von den Tierschützern aufgestellt wurden, genutzt werden oder die Spende per Post als Paket geschickt werden. Wer es persönlicher mag, kann sie auch vor dem Tor abstellen.

Tag der offenen Tür könnte am 18. Mai in Groß Lüben stattfinden

Auf ein Ende der Kontaktsperre hoffen bei der Hundehilfe alle: Nicht nur, damit der normale Betrieb wieder einkehrt, sondern damit der lang geplante Tag der offenen Tür nicht ins Wasser fällt. Die Vorbereitungen laufen seit Monaten und viel Geld wurde bereits ausgegeben.

„Für uns ist dieser Tag eine wichtige Einnahmequelle“, sagt Cornelia Grothe. Doch bis zum 18. Mai ist noch etwas Zeit. Bis dahin kämpft das gesamte Team der SOS Hundehilfe Prignitz, damit sie die Corona-Krise heil und unbeschadet überstehen – schon allein für alle Bewohner.

Lesen Sie auch:

Von Julia Redepenning