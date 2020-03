Coronavirus: Landkreis Prignitz untersagt Veranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern

Perleberg

Der Landkreis Prignitz hat sich dazu entschieden, wegen der Gefahr einer Ausbreitung der Corona-Epidemie alle Veranstaltungen mit über 100 Personen bis auf weiteres zu untersagen. Der Erste Beigeordnete Christian Müller betonte in einem Pressegespräch am Freitagvormittag, dass es sich um einen präventive Maßnahme handele, um die Ausbreitung des Coronavirus aufzuhalten und zu verlangsamen.

Denn nach wie vor sind, Stand 11 Uhr, laut Amtsärztin Dagmar Schönhardt bislang weder bestätigte Corona-Fälle noch Verdachtsfälle für die Prignitz gemeldet. Zum Veranstaltungsverbot hat der Landkreis eine Allgemeinverfügung erlassen. Sie tritt am Samstag in Kraft, betrifft also bereits das Veranstaltungsgeschehen am anbrechenden Wochenende.

Betretungsverbote für Reiserückkehrer aus Risikogebieten

Ein zweite solche Verfügung betrifft Reiserückkehrer aus internationalen oder innerdeutschen Risikogebieten. Sie dürfen für einen Zeitraum von 14 Tagen weder Kindertageseinrichtungen und Kinderhorte, Schule und andere Heime noch Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Dialyseeinrichtungen und Tageskliniken betreten. Das gilt auch für stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe sowie für Hochschulen.

Ausgenommen davon sind Angehörige von Polizei und Rettungsdiensten, der Feuerwehr, des Zivil- und Katastrophenschutzes und sonstiger vergleichbarer Berufsgruppen. Ausgenommen sind ebenfalls unter anderem behandlungsbedürftige Personen, Angehörige behandlungsbedürftiger Minderjähriger und palliativ-medizinisch behandelte Personen.

Veranstaltungen sind unbefristet untersagt

Danuta Schönhardt, zuständige Geschäftsbereichsleiterin in der Kreisverwaltung, betonte, dass der Landkreis über die Weisung des Landes hinausgegangen sei. Bei den Veranstaltungen gelte: „Alles ist unbefristet untersagt.“ Je nachdem, wie sich die Lage entwickele, werde man reagieren.

Unabhängig davon, dass es im Landkreis immer noch weder einen Fall noch einen Verdachtsfall gebe, müssen wir uns Gedanken machen, welche Personen besonders schutzbedürftig sind“.

Den genauen Wortlaut der Verfügungen findet man auf www.landkreis-prignitz.de.

Von Bernd Atzenroth