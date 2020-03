Pritzwalk

Folgende Veranstaltungen in der Prignitz und in Ostprignitz-Ruppin sind abgesagt. Viele sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Mittwoch, 18. März

Das für Mittwoch, 18. März, geplante Seniorenkino im Kulturhaus Pritzwalk fällt aus.

Auch die Musikshow „Immer wieder Sonntags“ mit dem Entertainer Stefan Mross findet nicht wie geplant im Wittenberger Festspielhaus statt. Sie war zuvor schon auf Mittwoch, 18. März, verschoben worden. Auch für diese Veranstaltung behalten die Karten ihre Gültigkeit. Das Kultur- und Festspielhaus bemüht sich um einen Ersatztermin. Alternativ können die Karten am Ort des Erwerbs zurückgegeben werden.

Donnerstag, 19. März

Das Gespräch im Perleberger Logenhaus organisiert von der Freimaurerloge am Donnerstag, 19. März, ist abgesagt.

Der für Donnerstag, 19. März, erwartete Auftritt des Kriminalbiologen Mark Benecke, ist ebenfalls abgesagt.

Sonnabend, 21. März

Das Gleiche gilt für das Absolvententreffen am Sonnabend, 21. März, im Johann-Wolfgang-von-Goethe-Gymnasium in Pritzwalk sowie den Absolventenball in der Alten Mälzerei in Pritzwalk.

Das für Samstag, 21. März, angesetzte Musical von der Musikschule Perleberg findet nicht statt.

Sonntag, 22. März

Die Lesung mit Wladimir Kaminer in Sewekow wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt. Quelle: Regine Buddeke

Die Lesung mit Kultautor Wladimir Kaminer, die am Sonntag, 22. März, in der Max-Schmeling-Halle in Sewekow geplant war, wird auch nicht stattfinden. Die Wittstocker Stadtverwaltung bemüht sich um eine Terminverlegung.

Montag, 23. März

Der Bürgerverein Perleberg hat ebenfalls angekündigt, dass das geplante Treffen am Montag, 23. März, abgeblasen ist. Damit regiere der Verein auf die Empfehlung der Bundeskanzlerin, wo immer es möglich ist, soziale Kontakte zu vermeiden.

Die Lesung mit der Reisereporterin Michi Münzberg am Montag, 23. März in der Putlitzer Bibliothek ist abgesagt. Die Bibliothek schließt bis auf weiteres ihre Türen. Die Karten können zurückgegeben werden, wenn sich die Lage wieder normalisiert hat.

Dienstag, 24. März

Wegen der zur Zeit bestehenden Situation wird der Themenabend „Über Gott und die Welt“ am Dienstag, 24. März, ab 19 Uhr abgesagt. Es sollte über das Thema: „Chancen der Zusammenarbeit zwischen Tourismus und Kirche vor Ort“ gesprochen werden. Das Museum selbst hat bis Ende April geschlossen. Wer sich dort informieren möchte, kann das weiterhin über E-Mail oder Telefon.

Samstag, 28. März

Eine weitere Absage kam aus Grube, wo es keinen Ostermarkt am 28. März am Schloss geben wird.

Die Ü30-Party am Samstag, 28. März ist abgesagt. Fragen dazu werden im Kulturhaus unter 03395/40 11 17 beantwortet.

Die für den 28. März geplante Veranstaltung zum Jugendförderpreis Musik im Wittstocker Rathaus wird nicht stattfinden. Die Stadt Wittstock hat alle öffentlichen Großveranstaltungen wegen der Corona-Gefahr abgesagt.

Sonntag, 26. April

Die Musikshow „Tina – The Rock Legend“ ist für den 26. April im Kultur- und Festspielhaus in Wittenberge abgesagt! Das teilte der Veranstalter jetzt mit. Grund ist, dass heute nicht gesagt werden kann, was in vier, fünf oder sechs Wochen ist. Die Organisatoren suchen nach einem Ersatztermin, bislang ist der aber noch nicht gefunden.

Das für Sonntag, 26. April, geplante Konzert mit dem Wittstocker Blasorchester in der Stadthalle ist gestrichen worden. Die Stadt Wittstock hat sämtliche Veranstaltungen mit öffentlichem Charakter abgesagt. Diese Regelung gilt bis Ende April.

Abgesagt Im Schlossmuseum Wolfshagen :

vorerst keine Veranstaltungen oder Versammlungen. Die Ausstellung mit Bildern von Renate Winkler kann aber besichtigt werden, denn das Schlossmuseum Wolfshagen bleibt zu den normalen Öffnungszeiten, mittwochs bis sonntags von 11 bis 17 Uhr, für Besucher geöffnet.

Von MAZonline