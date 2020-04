Corona: Seit Donnerstag kein neuer Fall in der Prignitz

Perleberg

Nach wie vor sind es 23 Corona-Fälle, die das Gesundheitsamt des Landkreises Prignitz seit Beginn der Krise registriert hat. Das teilte der Landkreis Prignitz am Montagnachmittag mit. Demnach ist seit Donnerstag kein weiterer Corona-Fall mehr in der Prignitz hinzugekommen.

Werden stationäre Corona-Tests heruntergefahren?

Weil der Bedarf an Corona-Tests in der Region offenbar ebenfalls gesunken ist, soll nach MAZ-Informationen der Betrieb der stationären Teststelle in der Perleberger Rolandhalle auch etwas heruntergefahren werden.

Allerdings gab es dazu am Montag noch keine Bestätigung oder Ankündigung vom Landkreis. Der ließ aber verlauten, dass weiterhin sehr großer Bedarf an Schutz- und Verbrauchsmaterialien besteht. Auch Pflegeeinrichtungen melden dringenden Bedarf an derartigen Schutzausrüstungen. Die Prignitz hat am Freitag vom Land eine weitere Teillieferung von den zentral beschafften Materialien ( PSA) entsprechend dem vorgegebenen Verteilerschlüssel erhalten.

Für Montag wurde, wie es der Kreis in seiner täglichen Mitteilung verlauten ließ, eine weitere Teillieferung erwartet.

ÖPNV wieder auf Schulfahrplan umgestellt

Mit dem Start der ersten Abiturprüfungen am Montag wurde der öffentliche Personennahverkehr wieder auf den Schulfahrplan umgestellt. Die Fähre Schnackenburg ist bis auf Weiteres außer Betrieb.

Die Corona-Hotline des Landkreises Prignitz ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr unter 03876/713313 erreichbar.

Von Bernd Atzenroth