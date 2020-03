Prignitz

In der Prignitz ist bislang noch kein Corona-Fall gemeldet. Dennoch trifft die Kreisverwaltung maßregelnde Entscheidungen. Schulen, Kitas und Horte sind ab Mittwoch bis vorerst zum 19. April geschlossen, um eine Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Eine Notbetreuung wird es für Kinder geben, deren Eltern in Berufen arbeiten, die auch in der Corona-Krise unabdingbar sind.

Veranstaltungen und Supermärkte

Alle öffentlichen Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen sind im Landkreis Prignitz untersagt. Ab Mittwoch sollen nur noch Geschäfte mit lebensnotwendigen Dingen offen sein. Bars, Clubs, Diskos und Kneipen machen vorerst dicht. Auch Fitnessstudios, Schwimmbäder, Spielplätze, Sportplätze, Kinos, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen, Prostitutionsstätten und Bordelle sollen schließen. Details werden im Laufe des Tages erwartet.

Kreiskrankenhaus

Im Kreiskrankenhaus Prignitz gelten ab sofort neue Besucherregeln. Grundsätzlich rät die Klinik von jeglichen Besuchen ab. Es gilt: Nur nicht vermeidbare Besuche, nur ein Besucher je Patient je Tag, keine Personen unter 16 Jahren, keine Personen mit Atemwegsinfektionen, jeder Besuch ist bei den Schwestern anzumelden und es ist Abstand zu halten. Die externe Essensversorgung ist im Kreiskrankenhaus eingestellt.

Öffentliche Einrichtungen

Öffentliche Einrichtungen sind in der Prignitz weitestgehend geschlossen. Die Kommunen haben einen Krisenstab eingerichtet. Von der Schließung betroffen ist neben Museen und Bibliotheken auch der Tierpark in Perleberg und das Freizeitzentrum der Stadt. Die Wochenmärkte sollen weiterhin stattfinden dürfen. Unterdessen hat der Landkreis und die Stadt Wittenberge eine Facebook-Seite eingerichtet, um in den sozialen Medien zu informieren.

Bürgertelefone

Die Städte und Gemeinden sollen weiterhin per Telefon erreichbar sein. Der Landkreis hat ein Bürgertelefon eingerichtet und ist unter 03876/713313. Gleiches gilt für die Stadt Wittenberge: 03877/951400 und die Stadt Perleberg: 03876/781444. Dort können sich Bürger mit Fragen zum Coronavirus hinwenden. Das Technologie- und Gewerbezentrum Prignitz hat eine Hotline für Unternehmen eingerichtet. Arbeitgeber der Region erreichen die Hotline unter der 03877/984110.

Infektionen

In Brandenburg sind die Infektionen mit dem Coronavirus weiter gestiegen. Die aktuelle Zahl liegt bei 104 Fälle (Stand: Dienstag, 11 Uhr). In ganz Deutschland gibt es inzwischen mehr als 7000 bestätigte Infektionen und 20 Todesfälle.

Geschlossene Behörden in der Prignitz

Das Rathaus von Wittenberge wird ab Donnerstag, 19. März, für den Besucherverkehr geschlossen. Damit entfallen auch die Sprechzeiten bis auf weiteres. Bereits vergebene Termine bleiben bestehen. Weiterhin sind die Mitarbeiter der Stadtverwaltung nach wie vor telefonisch erreichbar. In dringenden Einzelfällen können Termine telefonisch vereinbart werden. Die Einsicht in die Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 30 „Einzelhandelsstandort Bahnstraße Nord“ bleibt ebenfalls bestehen. Die Unterlagen können ab dem 19. März im Raum 52 eingesehen werden.

