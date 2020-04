Prignitz

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen ist laut Landkreis Prignitz am Mittwoch bei 17 geblieben.

Angesichts der angespannten Versorgungslage ruft der Landkreis weiterhin zu Spenden von Schutzausrüstung auf. „Die Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste sind dankbar für jede Spende, die sie erhalten können“, sagt Marcus Bethmann, Leiter des Führungsstabes Covid 19 beim Landkreis Prignitz.

Seit dem Aufruf vor fast zwei Wochen haben viele Firmen nach Möglichkeiten gesucht, in der Corona-Krise zu helfen. Sie spendeten Grundstoffe zur Herstellung von Desinfektionsmitteln oder Schutzanzüge. Von Privatpersonen kamen Mundschutz, Desinfektionsmittel und Handschuhe.

Landkreis will das Quarantäne-Management mehr strukturieren

Landrat Torsten Uhe kann seine häusliche Quarantäne verlassen – er wurde zum zweiten Mal negativ getestet. Der Landkreis hat weitere Schutzmaterialien bekommen, doch wird noch mehr benötigt.

Die Amtsärztin will die Quarantänebestimmungen verschärfen. Um Personen, für die häusliche Quarantäne angeordnet ist, künftig besser zu kontrollieren, strukturiert der Landkreis jetzt um: Die Besetzung der Infohotline wird etwas zurückgefahren, damit die hier eingesetzten Mitarbeiter des Kreisgesundheitsamtes sich mehr um das Quarantäne-Management kümmern können, unbeachtlich aller noch nicht abgeschlossenen Diskussionen über Nachverfolgungs-Apps und Ähnliches.

Aktuelle Bestimmungen gelten vorerst bis 19. April

Die Kreisverwaltung trifft maßregelnde Entscheidungen. Schulen, Kitas und Horte sind seit dem 18. März bis vorerst zum 19. April geschlossen, um eine Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Eine Notbetreuung wird es für Kinder geben, deren Eltern in Berufen arbeiten, die auch in der Corona-Krise unabdingbar sind.

Corona-Hotline: 03876/71 33 13

Das Infotelefon des Landkreises ist unter 03876/71 33 13 geschaltet. Am Mittwoch und Donnerstag ist es jeweils von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Am Freitag, 10. April, und Samstag, 11. April, dann jeweils von 8 bis 14 Uhr. ist es wie bisher von 8 bis 18 Uhr zu erreichen. Am Samstag, 4. April, geben die Mitarbeiter an der Hotline von 8 bis 14 Uhr Auskunft. Am Sonntag ist die Hotline künftig nicht mehr geschaltet.

Ab nächste Woche stehen die sechs Mitarbeiter des Landkreises am anderen Ende der Leitung wochentags von 8 bis 16 Uhr Rede und Antwort zum Thema Corona. Für die Ostertage wird es eine eigene Regelung geben, wie der Kreis weiter mitteilt.

Kreiskrankenhaus optimal vorbereitet

Das Kreiskrankenhaus Prignitz ist laut Mitteilung von Krankenhaus-Sprecherin Jaqueline Braun, optimal auf eine bevorstehende Welle an Covid-19-Patienten vorbereitet. Die vergangenen Wochen seien von der Betriebsleitung und dem Kernteam Corona intensiv dafür genutzt worden.

Weitere Beatmungsplätze sowie eine Isolierstation mit insgesamt 35 Betten wurden geschaffen. Zusätzliches pflegerisches und ärztliches Personal wird zum Beispiel auf dem Gebiet der Beatmung geschult. Geplante Operationen, die nicht zwingend notwendig sind, wurden abgesagt, um Bettenkapazitäten insbesondere Intensivplätze frei zu halten. Nicht benötigtes Personal nutzt die Zeit zu Hause, um Kraft zu tanken. „Es ist ruhiger geworden im Krankenhaus“, so die Einschätzung von Jaqueline Braun.

„Ausgehend davon, dass die unruhige Corona-Zeit länger andauern wird, ist es gut zu wissen, dass das Kreiskrankenhaus für schwerkranke Patienten (Schlaganfall, Herzinfarkt, Herzschwäche, nicht aufschiebbare OPs, Behandlung von Unfallpatienten, Schmerzpatienten etc.) vollständig einsatzfähig ist“, so die Sprecherin. Das vollständige Krankenhausspektrum werde weiterhin ohne erhöhtes Infektionsrisiko vorgehalten.

Corona-Teststelle in Perleberg

Die Corona-Teststelle in der Prignitz ist seit Montag, 23. März, geöffnet. Sie befindet sich in der Rolandhalle, Karl-Liebknecht-Straße 14, und ist als Drive-In konzipiert. Die Helfer in der Rolandhalle bekommen per Fax jeden Patienten übermittelt, der geprüft werden soll. Sie werden dann den Kontakt suchen und einen individuellen Termin vereinbaren.

Die Öffnungszeiten wurden erneut angepasst. Am Mittwoch fiel der Bedarf mit 33 Abstrichen etwas größer aus. Die ehrenamtlichen Sanitäter arbeiteten von 9.30 Uhr bis 14 Uhr.

Corona-Info in den Gemeinden:

Perleberg: 03876/78 14 44Pritzwalk: 03395/76080Wittenberge: 03877/95 14 00Amt Bad Wilsnack/Weisen: 038791/99 90 und 99 91 19Karstädt: 0338797/7 70 Groß Pankow: 033983/78 90Amt Lenzen-Elbtalaue: 03876/71 33 13Amt Putlitz-Berge: 03876/71 33 13Amt Meyenburg: 03876/71 33 13Gumtow: 03876/71 33 13Plattenburg: 03876/71 33 13

Info-Telefon der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Prignitz mbH

Kontakt: 03876/30 75 70

Veranstaltungen und Supermärkte

Alle öffentlichen Veranstaltungen sind im Landkreis Prignitz untersagt. Seit dem 18. März sind nur noch Geschäfte mit lebensnotwendigen Dingen geöffnet. Bars, Clubs, Diskos und Kneipen machten vorerst dicht. Auch Fitnessstudios, Schwimmbäder, Spielplätze, Sportplätze, Kinos, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen, Prostitutionsstätten und Bordelle sind geschlossen.

Angebote des Jobcenters

Das Jobcenter Prignitz stellt sich den aktuellen Herausforderungen: In Zeiten der Corona-Krise, in denen persönlichen Kontakte untersagt sind, besteht nun eine weitere Möglichkeit, rund um die Uhr mit dem Jobcenter Prignitz online zu interagieren. Es bietet ab sofort den neuen Postfachservice unter der Adresse www.jobcenter.digital an.

Dort kann man bereits seit Mai 2019 einen Antrag auf Weiterbewilligung online stellen oder Veränderungen mitteilen. Das Angebot wurde nun kurzfristig ausgeweitet: Wer einen Online-Zugang hat oder sich registrieren lässt, kann den Postfachservice nutzen, natürlich auch mobil über Smartphone.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter: www.jobcenter-prignitz.de.

Kreiskrankenhaus

Seit Samstag, 21. März, sind Patientenbesuche im Kreiskrankenhaus grundsätzlich untersagt. Ausnahmeregelungen: Entbindung = ein Besucher für maximal drei Stunden nach der Entbindung. Palliativbereich = je ein Besucher für eine Stunde. Kinder unter 16 Jahre = je ein Besucher für eine Stunde. Zugang ist nur noch über den Haupteingang möglich.

Männer sollten nicht mehr in den Kreißsaal dürfen, wenn ihre schwangere Frau oder Partnerin das gemeinsame Baby zur Welt bringt. So war es zuletzt allerorten zu hören. Die Verwaltung des Kreiskrankenhauses Prignitz präzisiert jetzt: Aufgrund der neuen Rechtsverordnung des Landes Brandenburg vom 22. März ist das Beisein einer Person während der Entbindung im Kreißsaal möglich. Eine Begleitung in den OP ist jedoch ausgeschlossen.

Öffentliche Einrichtungen

Öffentliche Einrichtungen sind in der Prignitz weitestgehend geschlossen. Die Kommunen haben einen Krisenstab eingerichtet. Von der Schließung betroffen ist neben Museen und Bibliotheken auch der Tierpark in Perleberg und das Freizeitzentrum der Stadt. Die Wochenmärkte sollen weiterhin stattfinden dürfen. Unterdessen hat der Landkreis und die Stadt Wittenberge eine Facebook-Seite eingerichtet, um in den sozialen Medien zu informieren.

Bürgertelefone

Die Städte und Gemeinden sollen weiterhin per Telefon erreichbar sein. Der Landkreis hat ein Bürgertelefon eingerichtet und ist unter 03876/713313. Gleiches gilt für die Stadt Wittenberge: 03877/951400 und die Stadt Perleberg: 03876/781444. Dort können sich Bürger mit Fragen zum Coronavirus hinwenden. Das Technologie- und Gewerbezentrum Prignitz hat eine Hotline für Unternehmen eingerichtet. Arbeitgeber der Region erreichen die Hotline unter der 03877/984110.

Infektionen

In Brandenburg sind die Infektionen mit dem Coronavirus weiter gestiegen. Hier eine stets aktualisierte Übersicht.

Geschlossene Behörden in der Prignitz

Alle öffentlichen Einrichtungen in der Prignitz sind seit dem 19. März für den Besucherverkehr geschlossen. Damit entfallen auch die Sprechzeiten bis auf Weiteres. Weiterhin sind die Mitarbeiter der Verwaltung nach wie vor telefonisch erreichbar. In dringenden Einzelfällen können Termine telefonisch vereinbart werden.

Sitzungen der Kommunalpolitik entfallen

Die Städte und Gemeinden handeln in Sachen Kommunalpolitik weitestgehend gleich. Vorerst sind alle Sitzungen vertagt. Die zu befassenden Beschlüssen liegen auf Eis. In Notlagen wären Eilentscheidungen möglich.

Mitteilung von Landrat Torsten Uhe

Die vom Land beschlossene Rechtsverordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird auch im Landkreis Prignitz einschneidende Auswirkung haben, so Landrat Torsten Uhe am Dienstagabend.

An der beim Landkreis eingerichteten Corona Hotline 03876-713 313 spielten diese Fragen bereits eine wichtige Rolle. „Wir spüren das hohe Informationsbedürfnis der Bürger“, so der Landrat. Sechs Telefone können gleichzeitig die Fragen der Prignitzer zum Thema Corona, Kitabetreuung und Einstellung des Schulbetriebes entgegennehmen. Darüber hinaus ging der Landkreis mit Facebook und Twitter ans Netz. Abonnenten können quasi in Echtzeit die regionalen Neuigkeiten aus der Verwaltung jetzt auch über diese Social Media-Kanäle verfolgen.

Täglich ist die Koordinierungsstelle Corona Prignitz für die Lagebeurteilung im engen Dialog mit den Städten und Kommunen sowie den Krankenhäusern.

Von Marcus J. Pfeiffer