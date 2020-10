Cumlosen

Mit dem Naturschutzpreis des Landes Brandenburg für ihr Lebenswerk sind am Dienstag die Mitglieder der Fachgruppe Ornithologie des Kreisverbands Prignitz des Naturschutzbundes (Nabu) ausgezeichnet worden. Die Ehrung fand im Cumlosener Landgasthof Schmidt statt.

Seit 1953 engagiert sich die Gruppe für den Schutz der Weißstörche in der Region. „Ich bin heute die glücklichste Biosphärenreservats-Leiterin Deutschlands”, freute sich Heike Ellner, Leiterin des Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe-Brandenburg. „Wir sind ein drei Länder übergreifendes Biosphärenreservat, liegen in grünen Band und am blauen Band der Elbe. Es war uns ein tiefes Bedürfnis, den Ornis, wie sie liebevoll genannt werden, danke zu sagen, für ihr 50-jähriges Engagement. Das ist alles andere als selbstverständlich”, sagte sie.

Anzeige

Schlechtestes Ergebnis beim Storchennachwuchs seit Jahren

„Die Dürrejahre 2018 bis 2020 haben Spuren hinterlassen. Die Reproduktionsrate der Weißstörche sinkt. Wir hatten dieses Jahr 26 Jungtiere, das schlechteste Ergebnis seit 1996”, warnte sie. Die Ornis trügen maßgeblich dazu bei, dass die Weißstörche eine hohe Akzeptanz bei den Bürgern haben. Die überregionale Sichtbarkeit des Storches sei auch ein Wirtschaftsfaktor.

Entstanden sei die Fachgruppe Ornithologie aus einer Arbeitsgruppe des Kulturbunds, blickte der Prignitzer Landrat Thorsten Uhe zurück. Er erinnerte an die einst rauchenden Schlote in Wittenberge. Heute floriere die Wirtschaft in Wittenberge wieder, aber mit einer blühenden Umwelt. Die Prignitz biete heute das Erlebnis Natur. „Auch der Storch muss betreut werden. Die Ornis kümmern sich auch um kranke Tiere und pflegen die Horste”, würdigte er deren Arbeit.

Vogelmonitoring seit 50 Jahren

Der Storch stehe für eine Marke in der Prignitz. Als Landrat und als Prignitzer Bürger zollte er den Umweltaktivisten höchste Anerkennung. Die Umweltstaatssekretärin Silvia Bender sollte den Naturschutzpreis eigentlich übergeben. Sie ließ sich aber entschuldigen, da sie ihren Minister im Kabinett vertreten muss. So las Heike Ellner die Potsdamer Grußworte vor.

Ein 50 Jahre umfassendes Monitoring bildeten einen feinmaschigen Datensatz, der weltweit einmalig sei, hieß es. Die hohe Kontinuität sei ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal. Das aus der Arbeit der Fachgruppe hervorgegangene Monitoringsystem gelte als Fundament für internationale Standards für die Beobachtung von Großvögeln.

15606 Weißstörche wurden in den vergangenen 50 Jahren hier flügge

Anselm Ewert, Volkmar Reupke, Falk Schulz und Herbert Schulz nahmen den Preis stellvertretend für die Fachgruppe Ornithologie entgegen. „Nach mehr als 50 Jahren Arbeit ist der Preis eine große Wertschätzung”, würdigte Falk Schulz die Auszeichnung. „Das motiviert uns, auch künftig dringende Maßnahmen zum Artenschutz zu leisten.” Er dankte den Mitglieder, ihren Familien und der Unterstützung der Grundstückseigentümer, ohne die die Arbeit so nicht möglich sei.

„In mehr als sechs Jahrzehnten haben wir viele Pflanzen- und Tierarten verschwinden sehen”, gab er zu bedenken und nannte einige Zahlen. Im Jahr 1970 gelang die erste flächendeckende Bestandsaufnahme. Im Zeitraum von 1970 bis 2020 nisteten 8265 Weißstorchpaare in der Prignitz. 5990 Paare brüteten erfolgreich. 15 606 junge Weißstörche wurden flügge, 189 Wohnorte im Landkreis besiedelt und 711 Horste dokumentiert. Rund 7000 Jungstörche sind in der Zeit beringt worden.

Störchenbestand hat sich zuletzt stark reduziert

Häufig würden die immensen Aufwendungen der Ornithologen von Außenstehenden als persönliches Vergnügen empfunden, anstatt sie für die Dringlichkeit des Naturschutzes in der Gesellschaft zu stützen, beklagte Falk Schulz. Auch in Rühstädt würden kontinuierlich weniger Störche gezählt, warnte er. Von 1996 bis 2020 habe der Bestand um rund 41 Prozent abgenommen. Diese Alarmsignale forderten ein gemeinsames strategisches Handeln.

Das Dilemma für die Natur seien großräumige Entwässerungen in Einzugsgebieten der Flüsse. „Setzen wir gemeinsam alles daran, um unsere weitgehend naturnahe Landschaft, in der wir in einer hohen Lebensqualität leben können und mit ihr den heimlich Wappenvogel der Prignitz auch in Zukunft und für kommende Generationen zu schützen”, forderte Falk Schulz.

Von Jens Wegner