Gutshäuser: In Groß Pankow steht das beste

Einst waren sie das Zuhause edler Herren und Damen – die Gutshäuser im Landkreis Prignitz. Jedes einzelne erzählt seine ganz eigene Geschichte. Die Wahrheit: Nicht alle Bauten haben bis heute überlebt. Im Laufe der Zeit, gerade um 1945, beginnt der schleichende Zerfall. Einige werden umgenutzt, andere sogar abgerissen.

Vortragsreihe in der Museumsfabrik Pritzwalk zeigt die Geschichte der Häuser

Nicht nur die Häuser selbst sind prunkvolle Gebilde – zu jedem gehört eine Parkanlage. Von einem Nutzgarten mit Obst und Gemüse verwandelt sich die Landschaft allmählich in liebevoll und einzigartige Gärten – sogar in sogenannt Lustgärten. Orangenbäume, riesige Eichen, Sträucher und immer mit dem Blick für stilvolle Details. Heute ist es oft anders: Viele Anlagen sind zugewachsen, teilweise anders genutzt oder sogar komplett verschwunden.

In der Vortragsreihe „ Die Gutsparks der Prignitz“, erläutert Torsten Foelsch Interessierten die Historie genauer. Zum Start in der Museumsfabrik in Pritzwalk präsentiert der Adels-Historiker die Ergebnisse seiner Recherchen bezüglich der Häuser und Gärten im Prignitzer Raum. „Meine Motivation? Ich wollte es einfach wissen und habe mich dann intensiv mit dem Thema auseinander gesetzt“, sagt er.

Parkanlagen im Fokus seiner Arbeit

Der Fokus seiner Arbeit: Die Parkanlagen. „Früher wurden diese gepflegt und anders genutzt, als es zum Teil heute der Fall ist“, erklärt er. Wurde damals ein Landschaftsarchitekt beauftragt, um für eine Umgestaltung zu sorgen, sind aktuell nicht alle Grünanlagen in einem guten Zustand oder dienen einem anderen Nutzen.

Gutshaus in Groß Pankow ist das Beispiel in der Prignitz

Das Paradebeispiel in der Prignitz ist für Torsten Foelsch eindeutig das Gutshaus in Groß Pankow. Heute befindet sich in dem Objekt eine Augenklinik, die 1993 öffnete. „Das Herrenhaus ist das besterhaltene in der Prignitz“, betont der Experte. Auch Jetzt lädt der gepflegte Gutspark zum Spaziergang ein. Das Gelände und das Gebäude selbst sind in einem sehr gepflegten Zustand.

Die Anlage ist dem historischen Original nachempfunden. Und genau wie zur Zeit der Errichtung im Jahr 1827 mähen Schafe den Rasen im Gutspark. Andere Gärten im Kreis werden da durchaus anders genutzt.

Traurige Beispiele für den Historiker

Die Parkanlage in Demerthin (Gemeinde Gumtow) dient teilweise als Fußballplatz. So wird diese laut Torsten Foelsch wenigstens bewirtschaftet. Anders in Wolfshagen – ein „ganz trauriges Beispiel“, wie der Adels-Historiker es nennt: Bäume, Sträucher und Blumen mussten schrittweise weichen. Am Ende war das Gut nur noch eine Garagenkolonie.

Ebenfalls tragisch für Foelsch: Der angrenzende Familienfriedhof wurde fast komplett zerstört. Erst nach der Wende gab es wieder einen Lichtblick. Vieles konnte zurückgekauft werden. Im 1787 errichteten Gutshaus der Familie Gans zu Putlitz befindet sich heute ein Museum. Die historischen Räume im spätbarocken Schloss werden für Veranstaltungen, Konzerte und Hochzeiten genutzt.

