Von der Fontanestadt Neuruppin hängt es ab, ob das Projekt von Schulkrankenschwestern in OPR auch ohne Landeshilfe fortgesetzt werden kann. Derzeit kümmern sich zwei Gesundheitsfachkräfte an drei Schulen der Kreisstadt um die Kinder. Ob das so bleibt, das entscheiden die Stadtverordneten am Montag, 13. Dezember.