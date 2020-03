Dem Landkreis Prignitz geht die Schutzkleidung aus

Prignitz

Die Koordinierungsstelle der Prignitzer Kreisverwaltung gerät zunehmend unter Druck. Die Beschaffung von Schutz- und Verbrauchsmaterialien wird immer schwieriger, wie der Sprecher des Landkreises am Donnerstag mitteilte.

Sie seien zwar bestellt, aber aus den zentralen Lagern noch nicht eingetroffen. Besonders für die Teststelle in der Perleberger Rolandhalle seien Schutzmasken, Gummihandschuhe, Desinfektionsmittel und Ähnliches unabdingbar. „Nicht die Ankündigung des Bundes ist entscheidend, sondern dass die Materialien vor Ort eintreffen. Diese werden dringend erwartet“, so Landrat Torsten Uhe.

Landrat hat kein Corona

Es kamen zwar keine neuen Corona-Fälle hinzu, dennoch ist die Gefahr in der Prignitz längst nicht gebannt. Die ehrenamtlichen Sanitäter vom Deutschen Roten Kreuz nahmen am Donnerstag weitere 27 Proben von Patienten, die unter Verdacht stehen, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. Dennoch sind die Kapazitäten in der Rolandhalle in Perleberg nicht mehr ganz ausgeschöpft. „ Es entstand ein hoher Leerlauf“, heißt es in der Mitteilung der Kreisverwaltung. Aus diesem Grund ändern sich die Öffnungszeiten ab der kommenden Woche von sechs Stunden auf drei, 10 bis 13 Uhr.

Landrat Torsten Uhe befindet sich weiterhin in häuslicher Quarantäne. Er hatte Kontakt mit einer Person, die positiv getestet wurde. Wie die Amtsärztin am Donnerstag mitteilte, ergab ein erster Test beim Landrat ein negatives Ergebnis. Torsten Uhe ist demnach nicht infiziert, wird aber wie angeordnet in 14-tägiger Quarantäne bleiben. Er fühlt sich gesund und wird von Zuhause aus die Dienstgeschäfte und Kontakte zur Verwaltung wahrnehmen. Die Verdachtsfälle sind leicht auf 50 gesunken.

Bauarbeiten gehen weiter

Unterdessen können die Bauarbeiten in der Prignitz weitergehen, insofern bestimmte Regeln befolgt werden können, wie eine Umfrage der MAZ bei den Verwaltungen zeigt. Denn auch bei den Handwerkern und Bauarbeitern gilt: Abstand halten. „Bei der An- und Abreise sind mehrere Fahrzeuge zu nutzen“, informiert Hagen Boddin, Bauamtsleiter in Perleberg. Darüber hinaus sei die Hygiene strikt einzuhalten.

Regelmäßig reden die Verwaltungsmitarbeiter mit den Baufirmen und Ingenieurbüros. „Erst am Mittwoch saßen wir zusammen und haben den Arbeitsschutz besprochen“, ergänzt Boddin. Die Baufirmen hätten ihre Mitarbeiter belehrt. Man versuche so gut und vor allem so lange wie möglich arbeitsfähig zu bleiben. In der Elbstraße in Wittenberge wird zurzeit die Spundwand hochgezogen, in der Wahrenberger Straße findet eine chemische Reinigung statt.

Anbau an Grundschule verzögert sich

Gerade jetzt im Frühling wird viel gebaut. Verzögerungen hätten nicht nur wirtschaftlich, sondern auch witterungsbedingt massive Folgen, auch wenn die nicht immer verhindert werden können. „Bei dem Anbau an die Geschwister-Scholl-Schule haben wir die Angebotsfrist zugunsten der Unternehmen verlängert. Der Beginn mit dem Rohbau wird sich damit bis in den Juni hinein verschieben“, sagt der Bauamtsleiter in Perleberg weiter.

Beim Sankt-Nikolai-Kirchplatz gab es ohnehin schon zeitliche Engpässe. Jetzt kommt noch das Coronavirus hinzu. Die Archäologen können laut Hagen Boddin nur noch eingeschränkt arbeiten, dürfen nur noch alleine und nicht mehr zu zweit aktiv sein. „In den anderen Bereichen wird aktuell noch in normaler Besetzung gearbeitet“, so der Fachmann. Ihm sei es jetzt vor allem wichtig, auf die wirtschaftliche Lage der Unternehmen Rücksicht zu nehmen.

Von Marcus J. Pfeiffer