Demo für den Erhalt des Dorfplatzes in Breese am 19. Oktober

Breese

Breese wehrt sich gegen zu viel Bebauung: Vor der Sitzung der Gemeindevertretung am Dienstag, 19. Oktober, sind die Einwohner um 17 Uhr aufgerufen, sich am Dorfplatz zu treffen und gemeinsam für den Erhalt der Grünfläche an der alten Schule einzustehen.

Breese: Demo am 19. Oktober zum Erhalt des Dorfplatzes

Hintergrund ist der geplante Verkauf der Fläche, über die die Gemeindevertreter ab 18 Uhr auf der Sitzung in der Sporthalle entscheiden sollen. Viele Bürger würden den Platz, auf dem das Kriegerdenkmal bis zu seiner Umsetzung auf den Friedhof stand, lieber für Veranstaltungen und Dorffeste nutzen. Entsprechende Ideen wurden bereits bei Dorfrundgängen mit dem Ordnungsausschuss der Gemeinde diskutiert.

Von Stephanie Fedders