Ein neuer Spielplatz für die Kita in Baek

Baek

Sie waren schon ganz ungeduldig – die Mädchen und Jungen der Kita „Kleine Störche“ in Baek ( Groß Pankow). Lange mussten sie warten, bis sie die neuen Geräte auf dem Spielplatz endlich ausprobieren durften. Zur offizielle Eröffnung legten sie sogar selbst Hand und schnitten das symbolische Band zum Eingang durch. Nun dürfen die Kinder dort toben und klettern, nach Lust und Laune.

Zur Galerie Impressionen von der Eröffnung

Die Idee kam von einer Mutter

Um den Ereignis den gerechten Rahmen zu geben, veranstaltete der Kindergarten und viele fleißige Helfer ein großes Fest. „Wir wollen euch heute zeigen, was aus der Idee wirklich geworden ist“, so Andrea Wittkopf, Elternsprecherin der örtlichen Gemeinde-Kita.

Sie brachte den Stein ins Rollen. Seit März arbeitete sie an der Mission „Neuer Spielplatz“. „Es ist ja nicht so, dass wir nicht vorher einen tollen Spielplatz hatten“, erklärte sie, „aber da ging noch mehr, und so wurde daraus dieses Projekt.“

Andrea Wittkopf und Andrea Rochnia (v.l.n.r.) sind stolz auf das Ergebnis der Bauarbeiten. Quelle: Julia Redepenning

Sechs neue Spielgeräte wurden angeschafft

In Windeseile stürmten die Kinder das Gelände, als es hieß, jetzt darf alles ausprobiert werden. Ob Rutsche, Wippe oder Karussell – auf diesem Gelände schlagen Kinderherzen höher. Auch die Leiterin der Kindertagesstätte Andrea Rochnia ist mehr als zufrieden mit dem Ergebnis. „Ich und die Erzieherinnen können uns nur bedanken“, sagte sie.

Das neue Klettergerüst wurde sofort in Beschlag genommen. Quelle: Julia Redepenning

Sechs neue und moderne Spielgeräte schmücken nun den neuen Spielplatz. „Da steht ein kleines Vermögen“, so die Leiterin der Kita. Finanziert wurde das Projekt mithilfe von vielen großzügigen Sponsoren und einem Konzert, das dafür stattfand. Knapp 3500 Euro füllten alleine dadurch die Kassen. Die Gemeinde Groß Pankow unterstützte das Projekt ebenfalls mit 7500 Euro.

Kleine Geschenke für alle Sponsoren

Als Dankeschön, insbesondere für die Spender, verteilten die Mädchen und Jungen kleine Geschenke – natürlich selbstgemacht. Dankend und mit einen großen Lächeln, vielleicht auch etwas gerührt, nahmen die so Beschenkten kleine Herzen und gebastelte Bäume entgegen. „Andrea hat das Unmögliche möglich gemacht, und dafür bedanken wir uns“, betonte die Kita- Leiterin Andrea Rochnia. Danach gab es noch ein paar Lieder und tolle Showeinlagen der „Kleinen Störche“.

Für die großzügigen Sponsoren gab es kleine Geschenke. Quelle: Julia Redepenning

Im Anschluss gab es fast alles, was das Herz begehrt. Eltern und Großeltern brachten Kuchen und andere Leckereien mit. Für den großen Hunger wartete draußen eine Bratwurst, und bei der Feuerwehr gab es Knüppelkuchen. Da viele Kinder des Kindergartens schon Mitglied der Jugendfeuerwehr sind, besser gesagt der Floriangruppe, war auch diese vor Ort.

Jugendfeuerwehr zeigte einen Löschangriff

„Wir zeigen heute einen kleinen Löschangriff“ sagte der Gemeindejugendwart Christian Rochnia. Die Jugendlichen setzten den Verteiler, rollten die Schlauche aus und befestigten das Strahlrohr – und schon spritze das Wasser in vollen Schüben. Die stolzen Eltern beobachten das Schauspiel am Rand. „Wir wollen uns präsentieren und für unsere Jugendarbeit werben und bei solchen Veranstaltungen ist das immer toll“, so Christian Rochnia.

Einen ganzen Vormittag lang feierten Eltern, Großeltern, Sponsoren und fleißige Helfer gemeinsam. Natürlich durfte auch das „Maskottchen“ der Kita nicht fehlen: Eine kleine Katze, die regelmäßiger Besucher ist, war mit von der Partie.

Nun können die Mädchen und Jungen des Kindergartens in Baek ihren neuen Spielplatz jeden Tag benutzen, toben und spielen.

Von Julia Redepenning