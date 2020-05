Der sagenumwobene „Räuberquitz“ von der Eldenburg

Seedorf

Gerade mal einen Katzensprung von der sagenumwobenen Eldenburg liegt Seedorf entfernt. Passiert man die Löcknitzbrücke, kann man links oder rechts in den Ort, dessen Häuser parallel zum Lauf der Löcknitz liegen, einbiegen.

Das Dörfchen – so verrät es der Name – soll auf dem Grund eines einstmals hier gewesenen Sees errichtet worden sein. Es besitzt eine Gastwirtschaft mit Kegelbahn, in der aber auch ein „Rasselbock“ und ein „Grand Hand“ – den hier einmal ein glücklicher Skatspieler ausgespielt hat – besichtigt werden kann.

Der letzte von Quitzow wurde in der Kirche in Seedorf beigesetzt

Doch die größte Attraktivität besitzt die Kirche. Der rechteckige, flachgedeckte Putzbau von 1754 besitzt einen quadratischen Westturm, der mit einer Uhr besetzt ist. Und ein Ziffernblatt gibt es, aber nur nach drei Seiten hin. Der Grund: Als für die Uhr Spenden gesammelt wurden, zeigten sich die östlich der Kirche lebenden Einwohner geizig – also bekamen sie auch kein Ziffernblatt.

Die Kerzen brennen schon vor dem Altar der Seedorfer Kirche - hier fehlt nur noch Kuno Hartwich von Quitzow. Quelle: Kerstin Beck

Kein Quitzow hat zu seinen Lebzeiten diese Kirche gesehen, denn der letzte Spross dieses Stammes starb bereits im Jahre 1719. Doch was er noch gekannt hat, sind die beiden darin noch befindlichen Glocken von 1481 und 1690. 1611 wird im Ort ein von Quitzowscher Freihof erwähnt, der 1686 noch als Rittersitz galt. Doch der Herr von Quitzow, um den es nun geht, hat nicht hier, sondern im benachbarten Eldenburg gelebt.

Jahrhundertelang war diese im Besitz dieses adligen Geschlechtes gewesen, das – wie inzwischen bekannt ist – sich auf dem Anwesen unrühmlich hervorgetan hatte. Zudem hatten die Quitzows Angst und Schrecken auf ihren Raubzügen unter der Bevölkerung verbreitet.

Kuno Hartwich von Quitzow blieb ohne Nachkommen

Doch nun lebte in Eldenburg nur noch Kuno Hartwich, Ritter des Johanniterordens und Besitzer der Güter Rühstädt, Stavenow, Kletzke, Voigtshagen, Gottberg und Lübars, auf dem Schloss. Und es schien, als ob er sein Leben dem Zweck gewidmet hatte, die Sünden seiner Vorfahren mit guten Taten zu sühnen, wo immer es ihm möglich war. Güte und Freundlichkeit gehörten zu seinen besten Eigenschaften, und kein Kind im Dorf wurde geboren, bei dem er nicht Pate stand. Aber selbst hatte Kuno Hartwich keine Nachkommen.

Dieser Pfad führt vom Eldenburger Schloss zur Seedorfer Kirche. Wie viele Damen und Herren der Familie v. Quitzow mögen ihn wohl zur Andacht gehen? Quelle: Kerstin Beck

Vom gesamten Dorf zutiefst betrauert – insbesondere von jenen, die unter seiner Herrschaft gestanden hatten – starb dieser gute Mann am 11. Januar 1719 an Wassersucht, wie es im Kirchenbuch verzeichnet ist.

Doch nun beginnt die Geschichte erst richtig. In der Seedorfer Kirche soll der Verstorbene alsbald beigesetzt worden sein. Und dort ist der „gute Räuberquitz“, wie er im Volksmund geheißen hat, bis heute nicht zur Ruhe gekommen.

Kein Grab für den „Räuberquitz“

Kein Grab gibt es, keine Inschrift, die über diesen lobenswerten letzten Quitzow Auskunft gibt. Und eingedenk seiner Aufgabe entsteigt er alljährlich in der Johannisnacht seiner namenlosen Gruft. Angetan mit einem schwarzen Talar und mit dem mächtigen Johanniterkreuz auf der Brust, hält er in der Kirche eine Familienandacht ab.

Aus allen Richtungen sollen sie dazu herbeieilen: Männer in schweren, blanken Rüstungen, es sind lange, hagere Gestalten mit knochigen Gesichtern; die Frauen dagegen erscheinen stolz in weißen Gewändern und silberdurchwirkten Spitzenhauben – alle Quitzows, die jemals auf der Eldenburg gelebt haben und die nun demütig in der Kirche knien.

Seedorf mit Kirche (oben am Rand) vor 200 Jahren - wie es die Ulanen kennengelernt haben. Unten links ist die damalige Schlossanlage Eldenburg zu sehen. Archiv K. Beck Quelle: Kerstin Beck

Andächtig waltet Kuno Hartwich vor dem Altar seines Amtes. Doch sobald die Geisterstunde ihrem Ende zugeht, verlöschen langsam die Kerzen und die Gestalten lösen sich langsam in Nebel auf.

Über 200 Jahre ist es nun her, dass einmal Ulanen im Dorf Quartier nahmen. Bei ihrer Heimkehr von besagtem Gasthof bemerkten einige der Soldaten einen hellen Schein in der Kirche. Angeheitert vom Kartenspiel und vom Wein, näherten sie sich neugierig der Kirchentür.

Gestalt im schwarzen Ornat

Kaum legte der erste die Hand auf die Klinke, tat die Tür sich auf und heraus trat eine achtunggebietende Gestalt im schwarzen Ornat. Grell spiegelte sich das Mondlicht im silbernen Johanniterkreuz. Mit dem Knauf wurde der Übermütige, der es wagte, den Frieden der Andacht zu stören, niedergeschlagen; die mysteriöse Gestalt verschwand jedoch hernach sofort wieder in der Kirche.

Die Tür war jedoch einen Spalt offengeblieben, und als wenige Augenblicke ein leiser Gesang ertönte, konnten die Soldaten nicht umhin, scheu einen Blick hineinzuwerfen: Andächtig knieten da Männer und Frauen in eigenartiger altmodischer Kleidung. Da haben die Soldaten ihren Kameraden aufgehoben und sich eilends davongemacht.

Von Kerstin Beck