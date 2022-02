Potsdam

Wenn alles nach Plan läuft, ist die ICE-Strecke Hamburg – Berlin am Donnerstagmorgen wieder befahrbar. Diese Information gab ein Bahnsprecher am Montag der MAZ. Bis dahin müssen Fahrgäste müssen mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Ursache ist der Brand in einem Kabelschacht am Samstagnachmittag zwischen Friesack und Paulinenaue (Havelland). Es war wohl ein technisches Versagen, laut Brandenburger LKA gibt es keine Hinweise auf Sabotage und Brandstiftung.

Deutsch Bahn: Die Umleitungen und Zugausfälle im Überblick

Die ICE-Züge von Kiel/Hamburg nach Berlin und weiter nach Halle/Leipzig, Erfurt und München werden über Stendal umgeleitet. Sie halten nicht in Büchen, Ludwigslust und Wittenberge (Prignitz) und sind etwa eine Stunde länger unterwegs als üblich.

Die ICE- Züge Kiel - Hamburg - Berlin - Erfurt - Frankfurt - Stuttgart fallen zwischen Kiel und Berlin aus.

Ebenfalls entfallen die IC/EC-Züge zwischen Kiel/Westerland – Hamburg – Berlin – Dresden – Prag zwischen Kiel/Westerland, Hamburg und Berlin.

Zwischen Nauen (Havelland) und Wittenberge fahren für die Dauer der Reparatur gar keine Züge. Die Odeg hat einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Zwischen Berlin Hbf und Nauen fährt der RE2, von Nauen zum BER die RB 14 und von Nauen nach Südkreuz die RB 10.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach Angaben der Bahn verkehren normalerweise rund 60 Züge täglich zwischen Hamburg und Berlin. Erst seit Dezember 2021 fuhren die Züge dort wieder ohne Umleitungen und Unterbrechungen. Zuvor hatte die Bahn die Strecke zwischen Spandau und Büchen drei Monate lang für rund 100 Millionen Euro saniert.

Von MAZonline/tk