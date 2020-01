Es gibt aktuelle Pläne für Bahnstrecke nach Putlitz

Seit Sommer 2019 befürchten Anwohner im brandenburgisch-mecklenburgischen Grenzbereich nahe Wittstock, dass ihre Region für Atommüllendlagerung in Frage kommt – auch in Schweinrich und in Flecken Zechlin. Im mecklenburgischen Wredenhagen hat sich bereits eine Bürgerinitiative gegründet. Eine Festlegung auf mögliche Standorte steht aber erst im Herbst 2020 an.