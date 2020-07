Die Ernte in der Prignitz hat begonnen

Perleberg

Die ersten Mähdrescher ziehen ihre Staubfahnen auf den Feldern hinter sich her, und viele Heuballen sind bereits gerollt. Die diesjährige Ernte hat begonnen – mit welchen Ertragsaussichten auch immer. Selbst bei bester Planung hängen diese auch immer von einem Faktor ab: dem Wetter.

Regen am Mittwoch stoppte kurzfristig die Ernteeinsätze. Doch auch wenn es den ein oder anderen angesichts des wechselhaften Wetters der vergangenen Wochen wundern mag, so ist es immer noch zu trocken.

Das Wasser fehlt vor allem in der Tiefe

Vor allem der sehr trockene April hat, wie Christine Streese, ihres Zeichens Geschäftsführerin des Kreisbauernverbands Prignitz, es ausdrückt, „ins Kontor geschlagen“ – just zu einer Zeit also, wo das Wasser von oben besonders gebraucht worden wäre.

Das wird in der Prignitz angebaut und geerntet Die landwirtschaftliche Nutzfläche in der Prignitz beträgt nach Angabe des Landkreises Prignitz etwa 140 000 Hektar. Diese teilen sich wie folgt auf:• 30.000 Hektar Dauergrünland• 30.000 Hektar Silomais• 18.000 Hektar Roggen• 15.000 Hektar Weizen• 11.000 Hektar Gerste• 10.000 Hektar Raps• 2.000 Hektar Kartoffeln• 1.000 Hektar Zuckerrüben• 1.000 Hektar Erbsen

Und angesichts zweier zurückliegender Jahre, die bei weitem zu trocken waren, potenziert sich nun das Problem. Denn das Wasser fehlt jetzt vor allem in der Tiefe. „Das Schlimme ist, dass durch das Niederschlagsdefizit das Wasser im Boden in ein bis 1,50 Metern Tiefe fehlt. Die Niederschläge im Winter haben das nicht aufgefüllt“, sagt Christine Streese.

Trockenheit verursacht zunehmend wirtschaftliche Probleme

Der Regen der vergangenen Woche hat diesem Missstand nicht abgeholfen, wenngleich er auch als Oberflächenwasser schon gut zu gebrauchen war. Auf zwei zu trockene Jahre folgt also ein drittes.

Der erste und der zweite Schnitt bei der Grasernte in diesem Jahr erbrachten dennoch, so Christine Streese, eine beruhigende Menge als Futtervorrat an Grundfutter. Denn wer gutes Grundfutter erntet, muss weniger zusätzliche Mittel für Futterkonzentrate ausgeben. Das kehrt sich um, je weniger Ernteertrag es gibt. Und das könnte dann für Viehhalter zum Kostenfaktor werden.

Durchschnittliche Erträge erwartet

Wie die diesjährigen Ernteerträge letztlich sein werden, lässt sich allerdings so kurz nach dem Erntebeginn noch nicht sagen. Immerhin eins schon: „Man hat die Ernte schlechter erwartet“, sagt Christine Streese. Bestätigt wird diese Einschätzung auch von der Landkreisverwaltung der Prignitz.

„Es wird mit durchschnittlichen Erträgen gerechnet, aussagekräftige Daten über die Ernteschätzung liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor“, heißt es von dort. Die Ernteaussichten werden allerdings laut Kreis derzeit als gut eingestuft: Die meisten Bestände aller Kulturen sind gut entwickelt.

Die meisten Bestände aller Kulturen sind gut entwickelt. Speziell befindet sich der Mais in einer sehr guten Entwicklung“, heißt es von dort – ein Befund, den Christine Streese im MAZ-Gespräch auch bestätigt.

Keine Beize mehr: Landwirte rechnen mit weniger Ertrag beim Raps

Um die Qualität der Pflanzen beurteilen zu können, bedarf es eines zweiten Blicks. Christine Streese beschreibt dies am Beispiel Raps. Dieser habe schön und lange geblüht. Ob das aber auch den nötigen Ertrag bringt, hängt vom Ölgehalt in den Körnern ab. „Das sichert den Erlös“, erklärt Streese. Anhand der Blüten lässt sich der Ölgehalt der Rapskörner nicht aber nicht unbedingt beurteilen. Entscheidend ist die Menge der Schoten am Stengel.

Seit dem Wegfall der Beize ist beim Raps aber vermehrter Schädlingsbefall zu beobachten – ein Umstand, der auch nach Einschätzung des Kreises Folgen hat: „Der Rapsanbau ist durch das Verbot von gebeiztem Saatgut und veränderter Auflagen der Düngung tendenziell als weniger umfangreich einzuschätzen.“

Manche Ackerfläche wird zweimal pro Jahr genutzt

Begonnen haben manche Landwirte mit dem Mähen von Ackergras. Ansonsten steht ganz am Anfang die Wintergerste an. Die Ernte der ersten Gerste hat im Landkreis Prignitz in der 26.Kalenderwoche, also Ende Juni, begonnen.

Grünroggen wurde laut Kreis in den letzten Wochen als Grundlage der Substratbereitstellung für Biogasanlagen geerntet. Zunehmend gehen landwirtschaftliche Unternehmen dazu über, nach der Grünroggenernte im Mai Mais auszusäen, der dann im September und Oktober geerntet werden kann. So kann die landwirtschaftliche Fläche doppelt genutzt werden.

Nach der Ernte ist vor der Ernte

Die zuletzt niedrigen Temperaturen und Niederschläge haben die Abreifung von Getreide und Raps verzögert.

Je mehr man in den August hineinkommt, desto mehr werden alle Feldfrüchte gleichzeitig vom Acker geholt, ob Wintergerste, Sommergerste, Roggen oder Raps. Schließlich bleibt dann auch mit den kürzeren Tagen weniger Zeit zur Ernte.

Danach beginnt sofort die Vorbereitung auf das nächste Jahr, denn, so Christina Streese, „nach der Ernte ist vor der Ernte“.

