Prignitz: Musikunterricht wieder möglich – aber mit Abstand

Perleberg

Normalität wünscht sich seit Ausbruch des Coronavirus mit Sicherheit jeder. Nachdem die Kreismusikschule Prignitz nun offiziell wieder unterrichten darf, ist für Axel Gliesche der erste Schritt in diese Richtung gemacht. Er ist der Leiter der Kreismusikschule. Trotz aller Freude über die Lockerungen, muss er dennoch den Tag der offenen Tür absagen. „Das Jahr ist schon weit vorangeschritten“, sagt er, „und ihn noch weiter nach hinten zu schieben, lohnt sich einfach nicht mehr.“

Leiter der Kreismusikschule denkt bereits an das Herbstkonzert

Den Kopf in den Sand wollen er und seine vielen Musiker-Kollegen aber nicht stecken: Sollte sich die Corona-Lage weiterhin so positiv zeigen, könne man sogar das Herbstkonzert veranstalten, hofft Axel Gliesche. Zumindest ist es nicht abgesagt oder gar schon abgeschrieben.

Anzeige

Wenn es klappt, kann das Orchester dieses Jahr noch ein Konzert geben. Quelle: privat

Weitere MAZ+ Artikel

Doch vorerst können keine Einzelheiten genannt werden. Noch sei es zu unsicher, ob es am Ende vielleicht doch nicht klappt. Mit den zur Zeit geltenden Bestimmungen wäre eine solche Aufführung nicht möglich. Aktuell ist nämlich nicht an eine Zusammenkunft mit den Mitgliedern des Orchesters zu denken. Die geltenden Corona-Regeln verbieten es schlicht und einfach.

Mehr als fünf Personen gleichzeitig dürfen nicht an einer Schulung oder Unterrichtseinheit teilnehmen. Schlecht, wenn so eine Musikergruppe aus weitaus mehr Personen besteht. Ebenso wäre die Abstandsregel ein Problem.

Unterricht via Internet war nicht immer einfach

Die vorstehenden Prüfungen, die Musikschüler freiwillig absolvieren können, sollten auch machbar sein, so der Leiter Axel Gliesche. Sie sollen in diesem Jahr auch stattfinden. Auf ein Abschlusskonzert und die Zeugnisübergabe muss jedoch verzichtet werden.

Darüber, dass der Unterricht der Musikschüler wieder fast normal laufen kann, freut sich Axel Gliesche. Er könne hier auch im Namen seiner Kollegen sprechen, sagt er noch. Mit dem Virus kam vorerst das Unterrichtsverbot. Daher habe man die Stunden via Skype und anderen Online-Möglichkeiten abgehalten. Doch das war nicht gerade einfach.

Auch interessant: Prignitzer Musikschüler sehr erfolgreich

Nicht überall in der Prignitz ist die Internetverbindung gut. Oft sogar so schlecht, dass es eine Riesen-Herausforderung wurde, so Gliesche: „Oft mussten wir mit einer Zeitverzögerung leben“, sagt er, „und der direkte Kontakt mit dem Schüler ist einfach wichtig.“ Axel Gliesche ist selbst Lehrer. Er lehrt die Instrumente Violine und Viola.

Unterricht kann ohne Mundschutz erfolgen

Nur noch wenige Musiker nutzen jetzt noch die Online-Variante. Fast alle sind zurückkehrt und nehmen die echten Stunden in Anspruch. Mit einem Mundschutz muss auch keiner musizieren. Das wäre bei einer Flöte zum Beispiel kaum denkbar. Viele Kinder und Jugendliche bringen auch die eigenen Instrumente mit. Ein Vorteil: Sie müssen nicht aufwendig desinfiziert werden.

Beim Klavier etwa – das sich nicht so einfach von A nach B transportieren lässt, muss vor und nach dem Gebrauch alles gereinigt werden. Vorschrift ist Vorschrift. Auch wenn es aufwendig ist, ist es besser als gar nicht arbeiten zu dürfen. „Für mich war der Ausbruch des Coronavirus eine große Belastung“, sagt Axel Gliesche.

Leiter der Kreismusikschule Prignitz möchte künftig das Instrument des Monats krönen

Er müsse seine Schüler sehen, um sie bestmöglich unterrichten zu können. Daher begrüßt er die Lockerungen. Um auch weiterhin Interesse für seine Schule zu gewinnen, möchte Axel Gliesche künftig das Instrument des Monats krönen.

Lesen Sie auch: Wegen Corona: Musikunterricht jetzt online

Im Monat Mai ist es der Kontrabass, das Orchesterinstrument der ganz tiefen Töne. Auch Kinder können es lernen. An der Kreismusikschule Prignitz etwa wurden deshalb kürzlich extra zwei Kinderkontrabässe angeschafft. Für Erwachsene sei es ein tolles Einsteigerinstrument.

Wer Interesse an den Angeboten der Kreismusikschule hat, kann sich jetzt wieder eine individuelle Schnupperstunde vereinbaren. Zusammen mit einem Lehrer können Interessierte so Instrumente ansehen und ausprobieren. Das Angebot ist kostenfrei. Interessenten können sich hierfür unter der Telefonnummer 03876/61 22 27 anmelden.

Lesen Sie auch:

Von Julia Redepenning