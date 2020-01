Prignitzer Tierheim schlägt Alarm – von Horrorjahr 2019 ist die Rede

Groß Lüben

Ein Tier als Weihnachtsgeschenk – dieser Wunsch stand sicher bei vielen auf dem Wunschzettel. Oft unwissend machen sich Eltern oder der Partner in die Spur und erfüllen den Traum. Doch nicht selten nimmt das Schicksal dann eine ungewollte Wendung. Das neue Familienmitglied ist nicht wie gedacht, die Zeit fehlt um sich ausreichend zu kümmern oder das nötige Kleingeld macht den stolzen Besitzern einen Strich durch die Rechnung.

Mehr als 100 Hunde kamen 2019 ins Tierheim

Das Urteil: Das Tier muss wieder weg. Ein Problem, dass Cornelia Grothe von der SOS Hundehilfe Prignitz nur allzu gut kennt. Sie berichtete von schlimmen Zuständen. Ihre traurige Bilanz des vergangenen Jahres: Mehr als 100 Hunde wurden ausgesetzt, in Wohnungen zurückgelassen oder stark vernachlässigt. „Es ist eine Schande, was einige Menschen mit ihren Haustieren anstellen“, sagte sie.

Gerade vor und während der Weihnachtszeit ist die Situation angespannt. „Wir haben so viele Bewohner in unserem Heim, dass wir keine freien Plätze mehr haben“, berichtete die Tierschützerin. Somit heißt es vorerst „Aufnahme-Stopp“ in Groß Lüben. Aktuell gibt es keine Kapazitäten mehr. Insgesamt 20 Vierbeiner wurden zuletzt anonym in der Klappe abgeben, die in der Auffangstation angeboten wird.

Zwei Hunde starben in Perleberg

„Die Leute machen sich einfach keinen Kopf mehr“, sagte Grothe . Ein Fall, den das Tierheim Mainz am 25. Dezember öffentlich machte, zeige die Grausamkeit einiger Besitzer. Ein kleiner Hamster wurde im Briefkasten der Tierrettung förmlich entsorgt und starb an seinen Verletzungen.

Auch die Prignitzer Tierschützerin schilderte einen ähnlichen Fall, der sich im November 2019 in Perleberg ereignete. Drei verwahrloste Hunde wurden bei einer Wohnungskontrolle entdeckt – zwei von ihnen starben. „Das war so schrecklich und kommt leider immer häufiger vor“, erklärte Cornelia Grothe.

Mehr Aufklärung für aktuelle und zukünftige Tierbesitzer

Unterschiede gibt es keine: Vierbeiner aller Rassen und Altersklassen sind betroffen. „Wir haben Welpen, Junghunde und auch Senioren“, so Grothe. Auch Katzen kommen immer häufiger ins Tierheim. Es ist eine traurige Bilanz, die 2019 zustande kam. „Es war ein Horror-Jahr und es nimmt leider immer mehr zu“, sagte die Helferin der SOS Hundehilfe.

Die Tierschützerin hat einen Wunsch: „Ich möchte mehr Aufklärung.“ Sie bemängelt, dass Halter sich oft unwissend ein Tier in Haus holen, ohne über mögliche Konsequenzen nachzudenken. „Ein Tier ist nicht perfekt und es braucht Zeit, ihm etwas beizubringen“, fügte sie hinzu. Aus diesem Grund plant Grothe das Thema selbst in die Hand zu nehmen. Wie und in welchem Umfang sie künftig informieren möchte, wird sie zeitnahe bekannt geben.

Ab 6. Januar wieder geöffnet

Für alle die auf der Suche nach einem neuen Haustier sind, ist die SOS Hundehilfe Prignitz ab dem 6. Januar wieder geöffnet. Vermittlungstiere können dann besichtigt werden. Viele Fellnasen suchen ein neues Zuhause. Weitere Informationen gibt es auch auf der Internetseite www.sos-hundehilfe-prignitz.de.

Von Julia Redepenning