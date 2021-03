Die SPD in Neuruppin ist optimistisch

Neuruppin

Der Anfang ist gemacht. Die Perleberger Bürgermeisterin Annett Jura (47) und die Neuruppinerin Wiebke Papenbrock (41), die seit fünf Jahren im Bundespresseamt in Berlin arbeitet, haben sich am Sonnabend in Neuruppin bei einer sogenannten Hybrid-Veranstaltung den 45 Delegierten vorgestellt, die darüber befinden, welche der beiden Frauen für die SPD in den Bundestagswahlkampf ziehen wird.

Wiebke Papenbrock (41) aus Neuruppin arbeitet seit fünf Jahren für das Bundespresseamt in Berlin. Quelle: Andreas Vogel

13 Delegierte waren direkt vor Ort, die anderen hatten sich mit ihrem Computer zu der Veranstaltung zugeschaltet. Jura und Papenbrock hatten jeweils zehn Minuten Zeit für ihre Vorstellung – und mussten dann gut eine Stunde Fragen der Delegierten zu ihren Plänen beantworten. Dabei ging es um die Landwirtschaft und bessere Internetleitungen ebenso, wie um eine gute Gesundheitsversorgung und eine vernünftige Mobilität in der Region.

Wer gewinnt im Herbst das Direktmandat?

„Die Chancen stehen gut, dass im Herbst eine SPD-Frau den Wahlkreis direkt gewinnt“, sagte Dagmar Ziegler aus Wittenberge. Sie tritt nach drei Legislaturen nicht mehr für den Bundestag an. Ziegler hatte den Wahlkreis 56, der die Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Teile des Havellandes umfasst, 2009 gewonnen und war 2013 und 2017 über die SPD-Landesliste in das Hohe Haus in Berlin eingezogen.

Annett Jura (47) ist seit 2015 Bürgermeisterin von Perleberg. Quelle: Andreas Vogel

Der Grund für Zieglers Optimismus ist die derzeitige Schwäche der Christdemokraten: Kanzlerin Angela Merkel geht, die CDU hat immer noch nicht entschieden, wer Nachfolger von Merkel werden soll und muss sich stattdessen derzeit heftige Kritik gefallen lassen, weil mehrere ihrer Abgeordneten aus der Corona-Pandemie durch die Vermittlung von Schutzmasken persönlichen Profit schlugen.

Ziegler wünscht beiden Frauen, dass sie ihre Beharrlichkeit und ihren Spaß bei der politischen Arbeit behalten.

Entscheidet das Wohnort-Prinzip?

Die Stimmen der 45 Delegierten werden am Dienstag, 23. März, in Neuruppin ausgezählt. Wer das Rennen machen wird, ist völlig offen: Klar ist nur eines: 23 Delegierte sind aus Ostprignitz-Ruppin, 22 leben in der Prignitz oder im Havelland. Wird allein nach dem Wohnort-Prinzip entschieden, dürfte es also eng werden.

Für die CDU tritt in der Region erneut Sebastian Steineke aus Neuruppin an, der bei den vergangenen zwei Wahlen das Direktmandat in der Region für den Bundestag gewonnen hatte. Für die Linke geht die Landesvorsitzende Anja Mayer im Wahlkreis 56 ins Rennen, für die Bündnisgrünen wohl der Neuruppiner Maximilian Kowol.

Von Andreas Vogel