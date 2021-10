Die Stepenitz: Kinderstube für 50 000 junge Lachse 

Perleberg

Es ist eine besondere Form der Nachbarschaftshilfe, die an diesem kalten Oktobermorgen angefahren kommt. Ein Lkw voller wertvoller Fracht, mitgebracht aus Dänemark, vom „Denmark Center for Vildlaks“. Verborgen in den fünf Tanks warten 40 000 junge Lachse auf die nächste Etappe ihrer Reise. Gut 500 Kilometer auf den Straßen haben sie bereits zurückgelegt.

Prignitz: Junge Lachse erobern die Stepenitz

Jetzt ist die Fahrt zuende. Endstation Prignitz. Das Thermometer zeigt frische drei Grad. Über den Wiesen bei Kreuzburg wabert der Nebel. Im tiefen Gras hat sich erster Frost ausgebreitet. Am Ufer der Stepenitz liegt einer der grünen Kähne. Bereit, die kleinen Fische aufzunehmen.

Steffen Zahn füllt die Lachse in einen der Kähne um. Quelle: Stephanie Fedders

Mitarbeiter des Instituts für Binnenfischerei aus Potsdam-Sacrow sowie Mitglieder der Anglerverbände haben sich in diesem Jahr ein wenig früher als üblich am Fluss getroffen, um den Nachwuchs aus der Familie der Salmoniden in die Freiheit zu entlassen. Die Bedingungen dafür sind gut. „Die Stepenitz führt genügend Wasser, das gilt auch für die Elbe“, erklärt Ulrich Thiel vom Landesanglerverband, der beim Projekt für die Wiederansiedlung des Lachses mit anpackt.

Das machen auch die Angler aus Perleberg, die jedes Jahr mit anpacken. Für Projektleiter Steffen Zahn vom Institut ist das ein sehr positives Signal: „Es ist ganz wichtig, dass die Arbeit durch Akteure aus der Region getragen wird. Sonst verliert man die Akzeptanz.“

40 000 Lachse erobern die Stepenitz

Eimer für Eimer werden die rund zehn Zentimeter langen Fische vom Lkw zu den Kähnen gebracht. Nicht alle auf einmal, sondern verteilt entlang des Gewässers, das noch immer zu den saubersten seiner Art in Brandenburg zählt. „Hier ist die Bachmuschel heimisch. Ein Beweis, dass die Wasserqualität gut ist“, erläutert Ulrich Thiel.

Jede Menge Lachse auf dem Sprung in die Freiheit. Quelle: Stephanie Fedders

Von Wolfshagen aus geht es flussabwärts bis zur neuen Mühle kurz vor Perleberg. Unterwegs teilen sich die Helfer auf und nehmen die Fische in Kreuzburg, Klein Linde und Lübzow an Bord. Jedermann hat seinen Platz im Boot. Einer sorgt für die Fortbewegung durch das Abstoßen vom Grund, einer setzt die Fische mit Hilfe eines Keschers ins Wasser.

Und jetzt beginnt das große Abenteuer für die kleinen Lachse. Bis zum kommenden Frühjahr bleibt die Stepenitz ihr neues Zuhause. Sie prägen sich den Geruch ihrer Kinderstube ein und vergessen nicht, wo sie den ersten Abschnitt ihres Lebens verbracht haben.

Nach ein paar Jahren kehren die Lachse zum Laichen in die Prignitz zurück

Dann startet die nächste Etappe: Der Zug durch die Elbe in die Nordsee und sogar bis in den Nordatlantik. Dort verbringen sie die kommenden zwei bis drei Jahre, bis die Zeit zum Laichen anbricht. Dafür kehren sie dann den langen und beschwerlichen Weg zurück in ihr angestammtes Revier, die Stepenitz.

Langsam füllen sich die Kähne mit Lachsen, die dann in die Stepenitz ausgesetzt werden. Quelle: Stephanie Fedders

Doch noch reicht die Anzahl der Rückkehrer nicht aus, um den Lachsbestand in der Prignitz dauerhaft auf natürlichem Wege zu sichern. Deswegen gibt es seit 1999 das Projekt Lachs-Besatz, durch das bereits mehr als eine Million Fische in die Stepenitz eingesetzt wurden.

Dabei sind die Zucht-Lachse aus Dänemark, denen zur Wiedererkennung die nutzlose Fettflosse entfernt wurde, nicht die einzigen Hoffnungsträger. Zu ihnen gesellen sich die Jungtiere, die von Mirko Beutling ehrenamtlich in Silmersdorf betreut werden. Im Bruthaus, das vom Fliegenfischerverein Fario betrieben wird, gelang es in diesem Jahr, 9555 Lachse aufzuziehen, die auch bereits in die Stepenitz eingesetzt wurden.

Im Bruthaus in Silmersdorf wird der Lachsnachwuchs aufgezogen

Wie erfolgreich die Bemühungen zur Wiederansiedlung des Lachses sind, zeigt das Monitoring im Bereich Perleberg, wo jedes Jahr im Herbst die Rückkehrer erwartet werden. Einen Einsatz gab es bereits im Bereich der Ziegelhofbrücke, wo vor einer Woche ein Weibchen aus dem Wasser geholt wurde.

Es war 87 Zentimeter lang und 5,5 Kilogramm schwer, berichtet Steffen Zahn. Der Fisch schwimmt jetzt in Silmersdorf im Becken. In gut vier Wochen sind die Eier reif, die dann abgestrichen und für die Fortpflanzung gebraucht werden.

Die Rückkehrer werden im Herbst in der Stepenitz gefangen und ins Bruthaus nach Silmersdorf gebracht

Um festzustellen, aus welchem Jahrgang der Lachs stammt, wird nach dem Abstrich das Alter bestimmt. Dafür wird dann eine Schuppenprobe genommen. Deren Wachstum gibt den Experten einen Hinweis auf den bisherigen Lebenszyklus.

Bis sich der Bestand an Lachsen in der Stepenitz selbst reproduziert, wird es wohl noch eine Weile dauern. „Es braucht noch mindestens 20 Jahre unsere Unterstützung“, sagt Mirko Beutling. Und so wird wohl auch im nächsten Herbst wieder ein Lkw mit wertvoller Fracht an Bord aus Dänemark in die Prignitz fahren und Nachbarschaftshilfe der besonderen Art leisten.

Von Stephanie Fedders