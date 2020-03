Prignitzer Tafeln haben trotz Corona geöffnet

Prignitz

Einfach zu Hause zu bleiben kommt für Marlies Müller nicht infrage. Als Chefin der Prignitzer Tafeln hält sie, auch zu Zeiten von Corona, alle drei Standorte im Landkreis am Laufen. „Wir haben weiterhin geöffnet, wenn auch unter anderen Bedingungen“, erzählt sie gegenüber der MAZ. Für sie ist das eine Herzensangelegenheit. Abstand halten sei aber auch hier das oberste Gebot.

Lebensmittel von der Bundeswehr

Warme Mahlzeiten werden nicht mehr ausgegeben. „Der Rest ist wie immer“, so Müller. Noch kommen täglich ausreichend Lebensmittel von den Supermärkten zu den Tafeln. Obst, Gemüse, Konserven, Brot – alles sei mit dabei. „Letzte Woche hat uns sogar die Bundeswehr aus Havelberg was vorbeigebracht“, berichtet die Ehrenamtlerin weiter. Sie hatten eine große Übung geplant, die nun ausfiel. Das Essen war aber schon eingekauft.

Es gibt genügend Brot und jede Menge Obst und Gemüse – ausreichend Lebensmittel kommen jeden Tag zu den Tafeln. Quelle: Julia Redepenning

Die Öffnungszeiten bei den drei Tafeln in Pritzwalk, Perleberg und Wittenberge haben sich nicht geändert. Allerdings kann die Ausgabe laut Müller sich etwas nach hinten ziehen. Jeder werde nur noch einzeln bedient. „Es darf immer nur einer die Tafel betreten. Die anderen müssen draußen vor der Tür warten und Abstand halten.“ Das klappe so weit ganz gut. Koste zwar mehr Zeit, Sicherheit ginge aber vor.

Jeder bekommt was ab

Jeder bekommt nach wie vor was ab, versichert Marlies Müller. Sie selbst bemerkt aber, dass seit Beginn der Corona-Krise weniger Bedürftige den Weg zu den Tafeln suchen. Woran das liegt? – „Viele haben Angst oder wissen nicht, dass wir noch offen haben“, sagt die Chefin der Prignitzer Tafeln. Sie selbst zähle auch zu der sogenannten Risikogruppe. Darüber macht sich Marlies Müller aber wenig Gedanken. Schließlich dürfe sie nicht fehlen.

Auch in diesen Zeiten gibt es genügend Helfer, die die Bedürftigen mit Lebensmittel versorgen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Einfach zu Hause zu bleiben kommt für sie nicht infrage. Zusammen mit vielen weiteren Arbeitern vom Jobcenter und weiteren ehrenamtlichen Kräften stellt sie Tag für Tag die Grundversorgung der Sozialschwachen in der Prignitz sicher. Das müsse schließlich auch jetzt weitergehen. „Gerade jetzt“, betont Marlies Müller. Bis auf den Küchenbereich werkeln sie in den Tafeln weiter. „So lange es noch geht, werden wir das auch machen.“

Seit 14 Jahren dabei

Seit 14 Jahren ist Marlies Müller jetzt mit dabei – eine lange Zeit, in der es viele Probleme zu lösen gab und Hürden überwunden werden mussten. Sie baute die Tafel in der Prignitz weiter aus und schaffte Strukturen. Im Jahr 2004 gründete sich der „Elbtisch“ in Wittenberge, es folgten der „Stepenitztisch“ in Perleberg und der „Dömnitztisch“ in Pritz­walk. Daraus entstand ein soziales Aktionsbündnis, woraus sich der Verein der Prignitzer Tafel entwickelte.

Seit 16 Jahren gibt es den Verein der Prignitzer Tafeln. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Unterstützung bekommt Marlies Müller von den Landes- und Bundesverbänden, denen über 900 Tafeln angehören. Sie versorgen über die Jahre immer mehr Personen – aktuell brauchen etwa 1,5 Millionen Menschen Hilfe von den Tafeln. Nicht nur „ Hartz IV“-Empfänger, sondern auch Arbeitslose, Beschäftigte mit niedrigen Löhnen und Rentner seien zunehmend auf kostenlose Lebensmittel angewiesen, aber auch die Tafeln selbst.

Von Marcus J. Pfeiffer