Die Volkssolidarität zeichnet in Neuruppin Ehrenamtler für ihr Engagement aus

Neuruppin

Ein flammendes Plädoyer für die ehrenamtliche Arbeit der Ortsgruppen der Volkssolidarität hat am Mittwoch im Neuruppiner Tempelgarten Christa Unger aus Barenthin gehalten. Die ehemalige Lehrerin hat mehr als zehn Jahre die Ortsgruppe in Barenthin geleitet. „Lasst uns bewahren, dass wir unsere Nachbarn nicht vergessen“, so Unger, die auch beim Aufbau einer Wohngemeinschaft für Senioren in Kyritz geholfen hat.

Die Volkssolidarität sei ein verlässlicher Partner, betonte Hannelore Gußmann. Die Neuruppinerin ist sowohl Mitglied im Seniorenbeirat der Fontanestadt als auch im Kreisseniorenbeirat. „Sie werden gebraucht“, so Gußmann. Das Ehrenamt müsse hoch gehalten werden, stimmte Daniela Kuzu, Neuruppins Vizebürgermeisterin, zu.

Die Volkssolidarität unterhält vier Begegnungsstätten in Prignitz-Ruppin

Das Miteinander und Füreinander werde durch engagierte Menschen gelebt, sagte Andy Stolz, Geschäftsführer des Regionalverbandes Prignitz-Ruppin der Volkssolidarität. Allerdings habe die Corona-Pandemie viele der geselligen Runden mehr als ein Jahr verhindert. Nicht mal ihren 75. Geburtstag konnte die Volkssolidarität, die in der Region knapp 1400 Mitglieder in 45 Ortsgruppen hat sowie Begegnungsstätten in Neuruppin, Kyritz, Perleberg und Wittstock unterhält, im vergangenen Jahr feiern. Das Durchschnittsalter der Mitglieder liegt laut Stolz bei knapp unter 80 Jahren.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Deshalb sei es wichtig, jüngere Mitstreiter zu gewinnen, betonte Stolz. Justin König macht bei der Volkssolidarität mit. Der 23-jährige Kreistagsabgeordnete (Linke), der in Pritzwalk geboren wurde, in Metzelthin aufgewachsen und in Neuruppin zur Schule gegangen ist, ist seit Ende August Verbandsbeiratsvorsitzender der Volkssolidarität Prignitz-Ruppin. „Ich will mich nicht mit Ungerechtigkeiten und dem Vereinsamen von Menschen abfinden“, so König.

Silberne und bronzene Ehrennadel für engagiertes Ehrenamt

Die Volkssolidarität zeichnete am Mittwoch in Neuruppin langjährige Ehrenamtler aus, wie Elfriede Hähnel. Die 84-Jährige aus Berlitt bei Kyritz hat 27 Jahre die Ortsgruppe in Berlitt geleitet und erhielt als Dank die silberne Ehrennadel.

Elfriede Hähnel aus Berlitt bekam am Mittwoch die silberne Ehrennadel. Quelle: Andreas Vogel

Ingrid Schulz (77) aus Manker gehört der Volkssolidarität seit 2008 an, führt die Kasse der Ortsgruppe, organisiert Spenden, sorgt dafür, dass die Geburtstags-Gratulationen für die Senioren in Manker nicht vergessen werden, macht Krankenbesuche und, und, und. Schulz bekam die Ehrennadel in Bronze. Erika Kaldun und Helga Knop, beide aus Rüthnick, erhielten für ihr Engagement Ehrenurkunden.

Von Andreas Vogel