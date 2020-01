Passbilder: Prignitzer Fotografen bleiben vorerst gelassen

Pritzwalk/Wittenberge

Ob Hochzeit, Familienereignisse oder Veranstaltungen – Fotos schaffen Erinnerungen. Doch sie dienen auch zur Feststellung der Identität, zum Beispiel in Form von Passbildern. Ein wichtiges Geschäft für Fotografen. Die geplante Passbildregelung, die das Bundesinnenministerium fordert, ist daher ein heftiger Schlag für Gewerbeinhaber – auch in der Prignitz.

Fotografen sehen die Angelegenheit gelassen

Der Fotografenmeister Peter Baude ist Inhaber eines Geschäftes in der Pritzwalker Marktstraße. Er kennt den Fall bereits, wie er selber sagt: „Diese Verordnung sollte schon einmal kommen.“ Vorerst sieht er der Idee gelassen entgegen. „Da wird die Berufsgruppe der Fotografen wohl noch ein Wörtchen mitzureden haben“, sagt er.

Trotzdem weiß er, wie ernst die Lage im Fall einer Gesetzesverabschiedung werden kann. „Wenn es so kommt, dann kann ich meinen Laden zumachen“, betont Baude. Das Geschäft mit Passbildern für zum Beispiel Ausweise oder andere Dokumente ist enorm wichtig und macht bei vielen Fotografen den Hauptteil der Arbeit aus. Würde dies wegfallen, weil Behörden zukünftig eigene Automaten vor Ort bereitstellen, wäre das für viele Kollegen und auch ihm das Ende der Fahnenstange.

Wittenberger Fotografin sieht auch Vorteile

Anke Rauch, Besitzerin von „Kreativ-Fotografie“ in Wittenberge, sieht den Sachverhalt ähnlich gelassen wie Peter Baude. „Die Gesetzesmühlen mahlen langsam“, sagt sie. Jedoch sieht auch sie, sollte eine solche Verordnung kommen, eine Form der Geschäftsschädigung. Einnahmen fallen plötzlich weg. Trotzdem betrachtet sie auch die andere Seite:

„Im Prinzip würde ich es begrüßen“, so Rauch. Im Grunde fertig die Fotografin eine digitale Aufnahme an, druckt diese auf Papier, damit sie im Anschluss auf dem zuständigen Amt wieder digitalisiert wird. Ein Aufwand, der sich dann erledigt. „Ich würde eine Menge Papier einsparen“, sagt sie. Logisch betrachtet, wie die selbstständige Fotografin erklärt, wäre es sinnvoller, es dann gleich vor Ort zu erledigen.

Sie verweis aber auch darauf, dass ihre Haupteinnahme nicht das Anfertigen von Passbildern ist. Für andere Kollegen, die wiederum so ihr Geschäft finanzieren, sieht sie ein großes Problem, denn eine enorme Menge an Einnahmen könnten zukünftig wegfallen.

Das Geschäft mit Fotografie ist schwieriger geworden

In Zeiten von Digitalkameras, Smartphones und Bildbearbeitung mithilfe von kostenlosen Apps wird immer seltener ein Profi engagiert. Ob Geburtstage, Feiern oder sogar schon Hochzeiten – im Zeitalter der Mobiltelefone nehmen viele das Fotografieren selbst in die Hand. „Die Leute machen fast alles ohne einen Fotografen und von den wenigen Aufträgen alleine kann das Geschäft nicht laufen“, so Peter Baude.

Früher wurden Passbilder gestempelt

Dabei wäre es überhaupt nicht schwer, Passbilder so anzufertigen, dass sie einer geforderten Sicherheitsnorm entsprechen. Peter Baude erinnert sich: „Zu DDR-Zeiten wurden sie von uns gestempelt.“ Folglich konnten alle Informationen genau zurückverfolgt werden. Heute ist es jedoch anders.

„Es wäre überhaupt kein Problem, es heute wieder zu tun“, so der Fotograf. Die Produktion von Bildern für Ausweisdokumente ist schon heute an Richtlinien gebunden. Seit der Einführung im November 2010 sind die sogenannten biometrischen Passbilder vorgeschrieben. Vorgaben wie Bildgröße, Gesichtsausdruck und Position des Kopfes müssen eingehalten werden.

Passbilder dürfen nicht verändert werden

Daher werden die geschossenen Aufnahmen im Anschluss auch durch Fachpersonal bearbeitet. Aber: „Wir dürfen Passbilder nur ins richtige Format bringen“, sagt Peter Baude. Natürlich wird hierfür ein entsprechendes Programm verwendet, mehr jedoch darf nicht passieren. Retuschen, wie sie bei anderen Fotos vielleicht sogar gewollt sind, sind tabu. Keine Änderung der Augenfarbe, keine Korrektur der Gesichtshaut – nichts darf verändert werden.

Vorerst sind Prignitzer Fotografen entspannt. Solange das Gesetz nicht verabschiedet ist, bleibt das Anfertigen von Passbildern in ihrer Hand. Doch sollte es kommen, wäre es für einige Läden das schnelle Ende.

Von Julia Redepenning