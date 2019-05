Bad Wilsnack

Bundespolizisten bemerkten bei ihrer nächtlichen Routinekontrolle am Dienstag gegen 1.40 Uhr am Bad Wilsnacker Bahnhof zwei Unbekannte, die sich an einem Fahrkartenautomaten zu schaffen machten.

Als sich die Polizisten näherten, flüchteten die Männer über die Gleise und konnten nicht mehr festgestellt werden. Am Automaten waren deutliche Hebelspuren zu erkennen, wie die Polizei mitteilte. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt.

Von MAZ-online