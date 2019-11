Glöwen

Unbekannte versuchten am Dienstag gegen 1 Uhr an die Geldkassette des Fahrkartenautomatens am Bahnhof Glöwen zu gelangen.

Die Täter probierten den Automaten aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Ein Kriminaltechniker sicherte vor Ort Spuren, die Ermittlungen dauern an.

Von MAZ-online