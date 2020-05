Wittenberge

In einer Wohnung in der Salvador-Allende-Straße in Wittenberge wurden am Donnerstag Nachmittag zwei tote Männer gefunden. Der Rettungsdienst wurde gegen 13.30 Uhr zum Einsatzort gerufen. Die Polizei geht nach Angaben der Polizeidirektion Nord in Neuruppin aufgrund der Gesamtumstände von einem Tötungsdelikt aus. Die Identität der beiden Männer ist noch nicht geklärt.

Die Mordkommission ermittelt derzeit in Wittenberge unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft in Neuruppin. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist derzeit vor Ort im Einsatz.

Anzeige

Wegen eines Doppelmords gab es einen Großeinsatz im Wittenberger Allendeviertel.Obendrein geriet im Gebäude des Geschehens eine Wohnung in Brand. Quelle: Jens Wegner

Weitere MAZ+ Artikel

Damit nicht genug: Während gerade der Großeinsatz in Sachen Doppelmord lief, brach in der darüber gelegenen Wohnung im fünften Stock des Gebäudes ein Feuer aus. Die Wittenberger Feuerwehr konnte es löschen.

Laut Dörte Röhrs von der Polizeidirektion Nord in Neuruppin wird auch dieses Ereignis kriminaltechnisch untersucht, auch dahingehend, ob es einen Zusammenhang zum Fund der beiden toten Männer gibt.

Wegen eines Doppelmords gab es einen Großeinsatz im Wittenberger Allendeviertel.Obendrein geriet im Gebäude des Geschehens eine Wohnung in Brand. Quelle: Jens Wegner

Beitrag wird aktualisiert.

Von Bernd Atzenroth