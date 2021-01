Klein Leppin

In diesem Jahr soll es in Klein Leppin (Gemeinde Plattenburg) wieder eine Opernaufführung geben. Gezeigt wird am Wochenende 28./29. August „Rotkäppchen“ – eine Märchenoper von Cesar Antonowitsch Cui von 1912.

„Mit einiger Gewissheit kann man vermuten, dass die Aufführung der Märchenoper Rotkäppchen des russischen Komponisten César Cui in Klein Leppin eine deutsche Erstaufführung sein wird“, teilt Jana Schegel vom Festlandverein mit. Und das immerhin über hundert Jahre nach der Entstehung dieser Oper für Kinder.

Die Form der Veranstaltung ist noch offen

„Mit unserem Rotkäppchen richten wir uns gezielt auch an ein junges Publikum und ihre Familien. Wir laden Jung und Alt ein, sich gemeinsam auf die Welt der Märchen einzulassen und uns auf unserer Spurensuche nach dem Wolf zu folgen“, schreibt Jana Schegel in einer Rundmail. In welcher Form die Veranstaltung stattfinden wird, sei noch offen und wahrscheinlich werde es nicht genauso wie in den zurückliegenden Jahren ablaufen.

„Dorf macht Oper“ ist dafür bekannt, jedes Jahr neu und überraschend zu sein. Und das soll auch in diesem Jahr so sein. Das Team sei schon am Tüfteln und Diskutieren, welche neuen Aspekte in seine Projekte einfließen können, informiert Jana Schegel weiter.

„Schwatz-Fest“ zum Thema Wolf in Klein Leppin

Klar ist, dass 2021 im Zeichen des auf leisen Sohlen auch in der Prignitz wieder eingewanderten Wolfes stehen wird. Gestartet werden soll mit dem „Schwatz-Fest“ zum Wolf am 15. Mai. Im Vorfeld gibt es voraussichtlich nach Ostern mit Kindern und allen Interessierten einen Workshop – wenn möglich vor Ort in Klein Leppin.

In den Sommerferien soll das Sommer-Kunst-Camp „ Burning Man“ ebenfalls zum Thema Wolf und Wald über die Bühne gehen. Der Termin wird noch bekannt gegeben.

Wer Lust hat, an einem der Projekte teilzunehmen, kann sich jederzeit beim Festland-Verein melden. Weitere Infos gibt es zu gegebener Zeit auch auf der Website www.dorf-macht-oper.de.

