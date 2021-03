Drei berühmte Prignitzer Zeitgenossen

Lanz

Es waren einmal – so beginnt ja normalerweise jedes Märchen. In diesem Fall jedoch hat es sie wirklich gegeben: drei Männer aus der Prignitz, deren Wirken bis heute unvergessen geblieben ist: Die Rede ist von Wichard Joachim Heinrich von Möllendorf, Friedrich Gedike und Friedrich Ludwig Jahn, allerorten als Turnvater bekannt.

Die drei hatten so einige Gemeinsamkeiten: Nicht nur, dass sie alle im 18. Jahrhundert in der Westprignitz und in relativer Nähe zueinander geboren wurden – sie zeichneten sich auch in gleicher Weise durch Energie, Tatkraft und den Willen aus, Großes zu bewirken. Schlussendlich sind jedoch weit voneinander zur letzten Ruhe gebettet worden.

Aber nicht ihr Wirken soll hier beleuchtet werden, sondern die Antwort auf eine nie bisher gestellte Frage: Ob die drei Herren sich wohl auch gekannt haben.

Militärische Karriere bis zum Generalfeldmarschall

Der älteste von ihnen, bezogen auf das Geburtsdatum, ist Wichard Joachim Heinrich von Möllendorf. Geboren wurde er am 7. Januar 1724 im inzwischen wüst bei Motrich liegenden Lindenberg als Sohn des Marx Friedrich von Möllendorf. Letzterer muss, bevor er 1762 hochbetagt im Alter von 97 Jahren starb und schließlich in der Cumlosener Kirche beigesetzt wurde, ein nicht ganz einfacher Mensch gewesen sein – was viele Gerichtsakten aus der Zeit bezeugen.

War es vielleicht das, was den Sohn und per Gesetz vorgeschriebenen Erben dazu bewog, im Alter von 16 Jahren als Page an den Hof Friedrichs des Großen zu gehen und daraufhin militärische Karriere bis hin zum Generalfeldmarschall zu machen?

Friedrich Gedike hat als Freimaurer-Bruder einige Oden verfasst. Als Mitglied gebildeter Kreise trug der preußische Schulmann selbstverständlich eine Perücke nach der damaligen Mode. Quelle: Archiv Kerstin Beck

Drei Jahrzehnte später, am 15. Januar 1754, wurde Friedrich Gedike in Boberow geboren. Dessen Vater, ebenfalls Friedrich mit Vornamen geheißen, entstammte einer alten Pfarrerfamilie, was ihn jedoch nicht davon abhielt, seine eigenen Ansichten über die Bildung von Kindern zu hegen. Diese würde dem kindlichen Gemüt nur schaden, behauptete der Geistliche. So wuchs der Junge eher als Boberower „Range“ heran.

Der Tod des Vaters 1763 muss für den damals Neunjährigen fast als ein Glücksfall angesehen werden. Endlich bot sich ihm bei Verwandten schulische Bildung in Seehausen und später in Züllichau. Das Ergebnis: Aus dem Bengel wurde einer der populärsten preußischen Bildungsreformer und Pädagogen seiner Zeit, der nicht nur als Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Direktor des Friedrich-Werderschen Gymnasiums Bildungsgeschichte schrieb: Er gilt zudem als Erfinder des Abiturs, der Klassenbücher und der Schulbibliotheken – wo nicht zuletzt seine Lehrbücher des Lateinischen und des Altgriechischen standen.

Turnvater Jahn wurde in Lanz geboren

Dieses Bildnis im Lanzer Jahn-Museum zeigt den "Turnvater", wie er stets ausgesehen haben mag: mit einem wallenden Bart. Quelle: Kerstin Beck

Und schließlich wurde am 11. August 1778 Friedrich Ludwig Jahn in Lanz geboren. Über dessen Vater, Alexander Friedrich Jahn, ist lediglich bekannt, dass dieser ebenfalls einer Pfarrerfamilie entstammte und seinen Sohn anfangs selbst unterrichtet hat.

Wie der Unterricht jedoch ausgesehen hat, kann lediglich gemutmaßt werden, denn Jahns und Gedikes Vater standen in gutem Kontakt miteinander. So manches Mal soll Alexander Friedrich Jahn zu Fuß zu seinem Amtskollegen nach Boberow gewandert sein.

Ob es bei den Gesprächen auch um die kindliche Bildung ging – wir wissen es nicht. Was aber bekannt ist: 1794 kam der junge Jahn nach Berlin ins Gymnasium zum Grauen Kloster.

Das Denkmal von Friedrich Ludwig Jahn, der hier in der Berliner Hasenheide vor 200 Jahren den ersten öffentlichen Sportplatz in Deutschland eröffnete. Quelle: dpa

Die inzwischen in Berlin-Schmargendorf angesiedelte Bildungsanstalt befand sich damals noch in der Klosterstraße in Berlin-Mitte. Heute rollt der Autoverkehr der Leipziger Straße über die einstige Stätte, deren Direktor – kein Zufall – Friedrich Gedike war.

Ohne Abitur insgesamt sieben Jahre an verschiedenen Universitäten

Der damals 14-jährige Friedrich Ludwig Jahn muss aufgrund seines Betragens alsbald den Unmut des Gelehrten erregt haben. Ermahnungen werden nicht gefruchtet haben – zwei Jahre später musste der Lanzer Lausbub das Gymnasium wegen ungebührlichen Verhaltens verlassen. Immerhin schaffte der spätere „Turnvater“ es, auch ohne Abitur insgesamt sieben Jahre an verschiedenen Universitäten zu verbringen.

Fast verdeckt von der Schärpe ist bei dem Generalfeldmarschall von Möllendorf ein Abzeichen besonderer Art zu sehen: das der Freimaurer. Auch seine Haltung und die Handschuhe weisen auf eine Mitgliedschaft hin. Quelle: Archiv Torsten Foelsch

In dieser Zeit war Wichard Joachim Heinrich von Möllendorf bereits Generalfeldmarschall. Und er war auch etwas anderes: Auf einem zeitgenössischen Bildnis ist der Militärführer in seiner Paradeuniform zu sehen. Die linke Hand ruht halb am Gürtel versteckt, drei Finger zeigen nach unten. Desgleichen die Finger der rechten Hand, gestützt auf einem Paradestab, der den Blick auf ein Paar weißer Handschuhe lenkt. Wer zudem die Grabstätte des Generalfeldmarschalls kennt, weiß Bescheid: Der langjährige Berliner war Freimaurer.

Dort gab es die Loge „Zu den drei Weltkugeln“. Als diese am 24. Juni 1779 ihre Friedensfeier abhielt, hatte ein Logenbruder dazu eine feierliche Ode verfasst – und auch vorgelesen. Desgleichen zum Johannisfest 1781 und 1782. Sein Name: Friedrich Gedike. Somit könnte man davon ausgehen, dass sich beide Letztgenannten kannten.

Bleibt nur noch die Verbindung des von Möllendorfs mit Jahn. Diese wird es niemals gegeben haben – und nicht nur, weil zwischen beiden Herren 54 Jahre lagen. Zu unterschiedlich waren auch ihre Lebensumstände.

Von Kerstin Beck