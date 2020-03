„Drive in“ für Corona-Test: Landkreis erhält eine mobile Abstrichstelle

Es gibt zu wenig Schutzkleidung und niedergelassene Ärzte sollen entlastet werden: Auch Landkreis Prignitz richtet in Perleberg eine mobile Stelle ein, um Menschen auf Corona zu testen. Noch immer gibt es im Kreis keinen Infizierten, aber jede Menge Neues zum Thema.

Der „Drive in Coronatest“, wie er hier in Neuruppin aufgebaut wird, kommt bald auch in Perleberg. Quelle: Andreas Vogel