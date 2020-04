Pritzwalk/Perleberg

Im Pritz­walker Ortsteil Seefeld ist zwischen Dienstag und Freitag ein E-Bike der Marke Zündapp gestohlen worden. Das Fahrrad mit integriertem Motor stand im Flur eines Mehrfamilienhauses und war mit einem Schloss gesichert. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Auch in Perleberg ist am Freitag ein E-Bike der Marke Flyer von einem offenstehenden Grundstück in der Lindenstraße gestohlen worden. Der Schaden wird dort auf 2500 Euro geschätzt.

Nach den beiden E-Bikes wird nun gefahndet. Die Kripo ermittelt in beiden Fällen wegen des besonders schweren Diebstahls.

