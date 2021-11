EKBO: Grünes Licht für Gemeindefusionen, aber die Prignitz wehrt sich

Perleberg

Am Ende ist es ein eindeutiges Ergebnis mit einem kleinen Kompromiss: Mit großer Mehrheit hat die Landessynode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) das Kirchengesetz über eine Mindestmitgliederzahl für Kirchengemeinden verabschiedet. Es tritt am 1. Januar 2022 in Kraft und zwingt den Kirchenkreis Prignitz zum Handeln.

Die Synode der EKBO verabschiedet mit großer Mehrheit das Mindestmitgliederzahlgesetz

Der Kreiskirchenrat muss jetzt feststellen, welche Gemeinden weniger als 300 Mitglieder haben und somit unter der festgelegten Grenze liegen. Sie sollen dann aufgefordert werden, sich mit anderen Kirchengemeinden zu vereinigen.

Auf Antrag des Kreiskirchenrates kann das Konsistorium der EKBO Ausnahmen zulassen – allerdings nur zeitlich befristet. Für diesen Passus hatte sich unter anderem Eva-Maria Menard, Superintendentin des Kirchenkreises Prignitz, in der Debatte eingesetzt.

Sie berichtete den Synodalen in Berlin von „intensiven Wochen und Monaten“, in denen die Fusionspläne diskutiert wurden. Sie schätze den Einsatz der Ehrenamtlichen vor Ort, die „nicht kungeln, sondern für unsere Kirche klotzen“. Mit Blick auf die Entscheidungen, die in den kommenden Monaten anstehen, verwies Eva-Maria Menard auf die Diskussionen, in denen es um die Frage gehen werde: „Wie viel institutionelles Korsett braucht es vor Ort?“

Die Initiative „Kirche im Dorf lassen“ will sich juristisch gegen Zwangsfusionen wehren

Im Kern geht es der EKBO darum, die hauptamtlichen Mitarbeiter zu entlasten. Dafür soll es weniger Körperschaften des öffentlichen Rechts geben, womit kleine Gemeinden ihre juristische Selbstständigkeit verlieren würden (die MAZ berichtete).

Das wollen die Gegner verhindern und suchen die juristische Auseinandersetzung. Mitglieder der Initiative „Kirche im Dorf lassen“, die vor allem in der Prignitz großen Rückhalt hat, haben bereits am Mittwoch einen ersten Termin mit Fachanwälten.

Die Anstrengungen der Initiative haben die Synodalen wenig beeindrucken können. Von den 92 Anwesenden hoben 89 ihre Karte für das neue Gesetz. Ein Ergebnis, das Thomas Kern (Pfarrsprengel Glöwen-Schönhagen) in seiner Eindeutigkeit überrascht: „Das macht mich betroffen“, gibt der Kunower zu. „Der Protest wurde von der Landessynode anscheinend überhaupt nicht wahrgenommen.“

Von Stephanie Fedders