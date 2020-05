Perleberg

Die Besprühung des Eichenprozessionsspinners mit dem Insektizid Foray ES läuft in der Prignitz nach Plan. Das hat die Landkreisverwaltung jetzt mitgeteilt.

Der Helikopter hat sein Soll vom Mittwoch geschafft. Am Vormittag nahm er bei der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (EPS) die letzten Bäume im Raum Lenzen unter die Rotorblätter. Insgesamt konnte er etwa 140 Hektar aus der Luft in anderthalb Tagen behandeln.

Am Donnerstag sind Karstädt , Putlitz , Pritzwalk und Perleberg dran

Die Bekämpfung vom Boden aus wurde am Mittwoch ebenfalls zügig fortgesetzt. Zwei Spezialtrupps behandelten Bäume im Raum Bad Wilsnack, Lenzen, Wittenberge, Groß Pankow und Plattenburg. Am Nachmittag waren die Kreisstraßen im Raum Gumtow dran.

Dort stehen die am meisten befallenen Bäume, die in diesem Jahr mit dem Biozid Foray ES besprüht werden müssen. Dort ging es am Donnerstag mit der Bodenbekämpfung weiter. Die Bodentrupps wollen am Donnerstag ebenfalls auf den Kreisstraßen im Raum Karstädt, Putlitz, Pritzwalk und Perleberg unterwegs sein.

