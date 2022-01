Hospiz in Wittenberge - Ein Jahr Hospiz in Wittenberge: Anfang und Abschied an der Elbe

Vor einem Jahr wurde das erste Prignitzer Hospiz „Weiße Berge“ in Wittenberge eröffnet und hat seitdem 82 Frauen und Männer auf ihrem letzten Lebensweg begleitet. Während die Unterstützung aus der Bevölkerung sehr hoch ist, wünscht sich das Haus mehr Engagement und Interesse der Ärzte aus der Region.