Tödlicher Arbeitsunfall bei Telschow

Telschow

In den frühen Morgenstunden kam es zu einem schweren Arbeitsunfall in der Nähe von Telschow (Amt Putlitz). Bei Straßenbauarbeiten, besser gesagt bei Schachtarbeiten, kam ein 61- Jähriger gegen 8 Uhr unter den Bagger seines Kollegen. Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er wenig später starb.

Großaufgebot an Rettungskräften und anderen Diensten vor Ort

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte aus. Rettungsdienst, Notfallseelsorge, Polizei sowie Mitarbeiter des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit suchten den Unfallort auf. Auch die zuständige Firma war mit leitenden Mitarbeitern an der Einsatzstelle. Warum es zu dem tragischen Unglück kam, ist derzeit laut Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord in Neuruppin, nicht bekannt.

Unfallursache wird nun geklärt

Sowohl das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit, die zuständige Firma, die beide Männer beschäftigt, und die Polizei klären nun die Umstände. Ob eine Schuld des 37-jährigen Baggerfahrers vorliegt, fahrlässig gehandelt und der Arbeitsschutz nicht eingehalten wurde oder es einfach nur ein tragischer Unfall war, soll jetzt herausgefunden werden.

Weitere und genauere Informationen gibt es somit laut der Neuruppiner Pressestelle zu einem späteren Zeitpunkt.

Von Julia Redepenning