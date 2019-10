Berge

Ein schlimmer Unfall hat sich am Freitagnachmittag in Berge am Lindenplatz ereignet, der gleich mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehren und des Rettungsdienstes forderte. Ein Mann wurde nach jetzigem Stand bei einer Verpuffung lebensbedrohlich verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Er soll aus Neuhausen stammen und dort Mitglied der Feuerwehr sein.

70 Feuerwehrleute waren im Einsatz

Um 16.01 Uhr ging der Alarm bei den Feuerwehren ein. Das Stichwort lautete „ Explosion“. 70 Kameraden der Wehren aus Perleberg und dem Amt Putlitz-Berge eilten zum Einsatzort – der Tagespflege Lenz in Berge.

Die Kameraden packten mit an, um die Seitenwand abzustützen. Sie hatte sich um mehrere Zentimeter verschoben. Quelle: Stephanie Fedders

Im Keller eines Neubaus soll ein Mann mit Schweißarbeiten im Keller beschäftigt gewesen sein, als es zu der folgenschweren Verpuffung kam. Er habe allein gearbeitet, sagte der Putlitzer Amtsbrandmeister Christian Reisinger. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben. Dafür wurde das Gebäude schwer beschädigt.

Die Wucht der Explosion brachte eine Wand zum Einsturz

Durch die Wucht der Explosion fiel eine massiv gemauerte Wand um. Die Seitenwand wurde mehrere Zentimeter nach außen gedrückt und musste später von Feuerwehrleuten stabilisiert werden. Die Kameraden packten an und bauten aus Holzbalken eine provisorische Stütze.

Nach rund 90 Minuten konnten die letzten Einsatzkräfte abrücken. „Jetzt übernehmen das Amt für Arbeitsschutz und die Polizei“, sagte Einsatzleiter Thomas Eggebrecht von der Putlitzer Wehr.

Von Stephanie Fedders