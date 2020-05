So erlebte Gerhard Kühn das Kriegsende 1945 in Pritzwalk

Pritzwalk

Was man in seiner Kindheit erlebt, prägt einen für das Leben. Gerhard Kühn ging das nicht anders. Für ihn war es eine Kindheit im Krieg und als Flüchtling. Und sie führte den 1935 in Liepaja in Litauen geborenen Sohn deutscher Eltern auf der Flucht im Februar 1945 nach Pritzwalk.

Nach dem Krieg Schulzeit und Lehre in Pritzwalk

Dort sollte er nicht nur die Explosionskatastrophe und das Kriegsende erleben, sondern gleich die nächsten zehn Jahre seines Lebens verbringen – seine Schulzeit und seine Lehre als Schaufenstergestalter beim Konsum, bevor er dann die DDR verließ.

Gerhard Kühn, der heute in Stuttgart lebt, hat für den nahenden 75. Jahrestag des Kriegsendes eine Zusammenfassung seiner Erlebnisse in Pritzwalk aufgeschrieben und seine Erinnerungen dabei aus dem Tagebuch seiner verstorbenen Mutter aufgefrischt.

Am Reepergang die Explosionskatastrophe erlebt

Manche Pritzwalker werden sich daran erinnern, dass Kühns Erinnerungen auch schon vor fünf Jahren beim Kolloquium zum 70. Jahrestag des Kriegsendes vorgetragen wurden. Die Aufzeichnungen ermöglichen einen kleinen Einblick in eine Zeit, deren Ereignisse sich hoffentlich so nie wieder ereignen mögen.

An die Opfer der Explosion eines Munitionszugs im Pritzwalker Bahnhof im April 1945 erinnert ein Gedenkstein am Platz des Friedens. Im Hintergrund ist der Bahnhof zu sehen. Quelle: Bernd Atzenroth

„Am Reepergang erlebten wir die furchtbare Explosionskatastrophe am Bahnhof“, schreibt Kühn. Er und seine drei Geschwister schliefen, als in der Nacht vom 15. auf den 16. April 1945 durch den starken Luftdruck ganze Fensterteile und Glassplitter auf ihre Betten fielen. Durch das zerstörte Fenster sahen sie in Richtung Bahnhof das abgedeckte Dach der katholischen Kirche und den feuerhellen Himmel dahinter.

Als die sowjetischen Truppen in Pritzwalk einmarschierten

„Die Katastrophe hatte das Leben in der Stadt verändert“, schreibt Kühn weiter. Dann berichtet er vom nahenden Kriegsende und vom Einmarsch der Sowjets in Pritzwalk am 2. Mai 1945. Bereits in der Nacht seien die ersten Panzer mit viel Lärm in die Stadt eingerollt. „Wir waren alle im Keller. Draußen hörten wir fremde, laute Stimmen, schwere Stiefelschritte und Maschinengewehrsalven.“

Kühn erzählte von einer heiklen Situation: Die sowjetische Soldaten suchten nach versteckten deutschen Soldaten und fanden Kühns elfjährigen Bruder in seiner HJ-Winteruniform. Zum Glück begriffen sie schnell, dass es sich um einen kleinen Jungen handelte.

Auf der Suche nach etwas Essbarem wurde der Onkel erschossen

Am nächsten Morgen beschlossen seine Mutter und sein Onkel, mit der ganzen Familie die Stadt zu verlassen, wie viele andere Bewohner auch. Kühn erzählt von einer Nacht im Hainholz, bevor dann auf der Suche nach etwas Essbarem eine weitere Katastrophe die Familie heimsuchte: Der kriegsversehrte Onkel wurde auf einem Bauernhof in Beveringen von zwei russischen Soldaten erschossen – er hatte, weil er Kühns Mutter und eine andere Frau in Gefahr wähnte, selbst eine Waffe gezogen.

Auf den Trümmern des zerstörten Bahnhofs. Quelle: unbekannt

Nach der Kapitulation Hitler-Deutschlands am 8. Mai 1945 war der Krieg endlich vorbei. Nun ging es für die Flüchtlinge darum, unter widrigen Umständen in einer immer noch fremden Stadt ihr Leben zu organisieren.

„Das Bedürfnis, diese außergewöhnliche Zeit aufzuschreiben“

Kühn spannt hier noch einen weiten Bogen von Streifzügen mit seinen Spielkameraden durch Trümmergrundstücke über den „Mundraub“ vor dem nahenden Winter bis zur Demontage der Maschinen in der Quandt’schen Tuchfabrik, die Ende 1945 begann. Weil seine Mutter etwas Russisch konnte, wurde sie während der Montagearbeiten als Dolmetscherin eingesetzt.

„Je älter man wird, desto mehr wächst das Bedürfnis, diese ungewöhnliche Zeit aufzuschreiben“, sagt der 85-Jährige. Eine Niederschrift davon hat er auch dem Pritzwalker Museumsleiter Lars Schladitz zukommen lassen, man kann sie dort auch einsehen.

Als Künstler hatte Gerhard Kühn auch schon eine Ausstellung in Pritzwalk

Geziert wird sie von einem Motiv mit Pritzwalk-Schriftzug, das Gerhard Kühn selbst gestaltet hat. Denn seit 20 Jahren geht er einem besonderen Hobby nach: „Ich bin ein Künstler, der mit vielen Schriften arbeitet“, erklärt er. Wer darüber und über seine Vita mehr wissen möchte, sollte auf seine Webseite www.letters-art.de schauen.

In einer Ausstellung hatte er sein künstlerisches Schaffen auch schon einmal in Pritzwalk gezeigt. Im Mai 2006 war das, als er auch zu einem der regelmäßigen Klassentreffen in die Prignitz gekommen ist.

Regelmäßige Aufenthalte in Pritzwalk

Gerhard Kühn hatte in den vergangenen Jahren noch regelmäßig Kontakt nach Pritzwalk. „Bis vor drei Jahren habe ich noch Klassentreffen gehabt“, erzählt er. Mit einigen Mitschülern steht er immer noch im Kontakt. Er hat ihnen ebenfalls die Niederschrift seiner Erinnerungen geschickt. „Die Diskussion darüber war sehr interessant“, erzählt er.

Ein Originalbild des Pritzwalker Künstlers Konrad Schuhmacher, das in seinem Besitz war, hat er dem Pritzwalker Museum überlassen.

Erinnerung an eine Zeit, die für ihn prägend war

Das letzte Mal war Gerhard Kühn im vergangenen Jahr in der Dömnitzstadt. Dort traf er sich damals mit Lars Schladitz und mit Wolfgang Simon, dem Vorsitzenden der Pritzwalker Gesellschaft für Heimatgeschichte.

Auch wenn seine Zeit in Pritzwalk schon so lange her ist – die Stadt lässt ihn nicht los. „Ich habe so viele Erinnerungen an Pritzwalk“, sagt er, „ich hänge schon an der Zeit.“ Sie sei prägend für gewesen. Auch heute noch informiert er sich regelmäßig über das Geschehen in der Prignitz.

Klar, dass er gerne baldmöglichst wieder einmal nach Pritzwalk kommen würde, auch wenn das im Moment ja nicht möglich ist. Aber der hoch betagte Chronist des Kriegsendes hat es jedenfalls fest vor.

