Neuruppin

Glaubt man, was ein ehemaliger Mitarbeiter über die 2013 geschlossene Jugendeinrichtung Frehne im Landkreis Prignitz sagt, war der Aufenthalt für die dort lebenden Jugendlichen frei von Gewalt und Drohungen. „So etwas habe ich nie erlebt“, gab der 62-Jährige am Dienstag zu Protokoll.

Schutzbefohlenen mit Brennnesseln geschlagen

Das hatten einige Betroffene anders berichtet. Ein junger Mann hatte den damaligen Leiter angezeigt. Er soll ihn im Juni 2013 mit ausgerissenen Brennnesselbüscheln ausgepeitscht haben, weil er aus dem Erzieherbüro Zigaretten gestohlen hatte. Zuvor soll es zu anderen Vorfällen gekommen sein. So soll der Betreuer einem Jugendlichen die Nase blutig geschlagen, einem anderen derart in den Bauch getreten haben, dass diesem die Luft weg blieb.

Wegen Misshandlung Schutzbefohlener hatte das Amtsgericht Perleberg den damals 54-Jährigen im Jahr 2017 zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt, die es zur Bewährung aussetzte.

Angeklagter akzeptiert Urteil nicht – deshalb wird erneut verhandelt

Gegen diese Entscheidung legte der Angeklagte Berufung ein. Im November 2018 beschäftigte sich die zweite Große Strafkammer des Landgerichts Neuruppin erneut mit dem Fall. Die Richter verwarfen die Berufung.

Sie glaubten den Zeugen, die vielfache Demütigungen und Gewaltausbrüche ihres Betreuers vor Gericht geschildert hatten. Auch gegen dieses Urteil ging der Angeklagte vor. Das Oberlandesgericht hob es auf und verwies die Sache zur erneuten Verhandlung an eine andere Strafkammer des Landgerichts.

Diese muss nun klären, was sich in der Einrichtung, die sich seit Januar 2006 bis Juni 2013 im alten Gutshaus um Jugendliche mit einem besonderen sozialpädagogischen Hilfebedarf kümmerte, abgespielt hat.

„Sie wollten ihn schützen“

Die Polizeibeamtin, die damals mit der Sache befasst war, konnte sich noch gut erinnern, was ihr der Jugendliche zu dem Angriff mit den Brennnesseln erzählt hat. Auch, dass andere Jugendliche einen Tag später aussagten, dass der Angriff nicht von dem Leiter, sondern von dem Jugendlichen ausgegangen sei. „Es hatte den Anschein, als ob sie ihn schützen wollten“, so die Beamtin.

Dabei soll der Angeklagte die drei beteiligten Jugendlichen anschließend instruiert haben, was sie sagen sollten. Sie hätten es so erzählt, wie es der Leiter wollte, habe einer der Jungen gesagt, so die Beamtin. Nämlich, dass ihr Mitbewohner ihn angegriffen und bedroht habe.

Zu einem Motiv für diese Aussage hätte sie keine konkrete Antwort bekommen. „Sie waren alle keine Kinder von Traurigkeit. Alle hatten eine mehr oder weniger schöne Vergangenheit“, sagte die Beamtin. Für sie persönlich könnte es die Angst gewesen sein, dass es das Ende der Einrichtung gewesen sein könnte.

Bei späteren Gesprächen seien mehr Missstände aufgezeigt worden, die aber nicht Gegenstand der Anklage sind. Da war unter anderem von ausgehängten Zimmertüren die Rede, sozusagen als Strafe für ungebührliches Verhalten in den Augen des Angeklagten. „Das höre ich heute zum ersten Mal“, sagte der ehemalige Mitarbeiter.

Jugendliche gehorchten dem Ex-Leiter

Zum Klima in der Einrichtung damals befragt, meinte er, es sei so lange her. Nur so viel: Bei dem Angeklagten sei es wie am Schnürchen gelaufen, bei ihm selbst hätten die Jugendlichen eher mal über die Stränge geschlagen. „Die Jungen wussten genau, mit wem sie es machen konnten und mit wem nicht.“

Die Vorsitzende Richterin konfrontierte ihn mit einer Aussage, die er gegenüber einer anderen Zeugin gemacht haben soll. Danach soll er offen zugegeben haben, es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren zu können, was in der Jugendeinrichtung laufe und dass die Jungs es dort nicht einfach hätten.

Dazu könne er heute nichts mehr sagen, so der Mann. Er erinnerte sich aber dann doch noch, dass ihm die Jugendlichen zwei Wochen später von einer körperlichen Misshandlung durch den Angeklagten berichtet hätten. Der Junge sei etwas angeschlagen gewesen. „Ich habe ihn getröstet.“ Den Leiter darauf angesprochen habe er nicht.

Eine Entscheidung des Gerichts soll es 23. Februar geben.

Von Dagmar Simons