Berge

Mehrere Verletzte hat es offenbar nach einer Explosion in der Tagespflege Lenz in Berge gegeben. Rettungswagen aus allen Teilen des Landkreises wurden in dem Alarm kurz nach 16 Uhr angefordert.

Auch die Schnell Einsatz Einheit (SEG) des Katastrophenschutzes ist gerufen worden. Nach ersten Informationen gibt es mehrere Verletzte und viele Betroffene. Die Lage war zunächst noch völlig unklar.

Das Haus sei nach MAZ-Informationen teilweise eingestürzt. Die Ursache dafür ist noch unbekannt. Die Feuerwehren aus Perleberg, Wittenberge, und dem Amt Putlitz-Berge sind zum Einsatzort gefahren.

Wird aktualisiert!

Von MAZ-online