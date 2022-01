Explosion in Berge: Bewährungsstrafe für Handwerker

Perleberg

Zwei Jahre und drei Monate nach der verheerenden Explosion in Berge hat die juristische Aufarbeitung jetzt zu einer Entscheidung vor dem Amtsgericht in Perleberg geführt. Unter Vorsitz von Richter Karsten Sprigode sprach ein Schöffengericht am Donnerstag das Urteil gegen den Angeklagten aus.

Explosion in Berge: Verhandlung vor dem Amtsgericht in Perleberg

Ein Jahr und drei Monate auf Bewährung plus eine Geldstrafe von 1500 Euro umfasst das Strafmaß für die fahrlässige Tötung infolge der Herbeiführung einer fahrlässigen Explosion. Das Gericht lag damit drei Monate über dem von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafmaß, wollte aber der Forderung der Nebenklage – mindestens drei Jahre ohne Bewährung – nicht folgen.

Mehrere Stunden und im Beisein der Familie wurde das Geschehen vom 18. Oktober 2019 aufgearbeitet. An diesem „unsäglichen Tag“ (Sprigode) ereignete sich eine Explosion am Lindenplatz in Berge, bei der sich ein junger Mann so schwere Verletzungen zugezogen hatte, dass er wenige Tage später verstarb.

Durch Schweißarbeiten im Keller eines Hauses war es zu dem tragischen Unglück gekommen. Die Ursache dafür lag in einem „einmaligen Versagen mit schlimmsten Folgen“, sagte Oberstaatsanwalt Torsten Sauermann in seinem Plädoyer.

Explosion in Berge: Der Angeklagte habe viele Fehler gemacht

Dieser Vorwurf richtete sich gegen den Angeklagten, einen gelernten Heizungs- und Lüftungsbauer, der im Auftrag seines Arbeitgebers mit der Installation einer Flüssiggasleitung und dem Anschluss eines Gasherdes in dem später schwer beschädigten Haus in Berge beauftragt war. Dabei habe er mehrfach fahrlässig gehandelt, was durch ein Gutachten und den sachverständigen Peter Clos gleich in mehreren Punkten nachgewiesen wurde.

Während der Angeklagte angab, die Arbeiten, die bereits im August begonnen wurden, „ordnungsgemäß ausgeführt“ zu haben, und dass er wenige Tage vor der Explosion weder Gasgeruch noch ein Leck festgestellt habe, klang das aus Sicht des Experten wenig glaubwürdig. Laut Peter Clos müsse es nicht nur entsprechend gerochen haben, da der Keller mit einer erheblichen Menge Flüssiggas angereichert war.

Explosion in Berge: Bewährungsstrafe für den Angeklagten

Der Angeklagte hätte bei ordnungsgemäßer Prüfung auch die Stelle finden müssen, durch die das Gas austrat. Der Sachverständige konnte nachweisen, dass ein Verbindungsstück, ein so genannter Fitting, von Anfang an undicht gewesen war. „Es gab viele Fehler zu entdecken, aber nur der eine Fehler war ursächlich“, sagte Clos. Bei der Festlegung des Strafmaßes wurde dem Angeklagten zugutegehalten, dass er sich noch nichts zu Schulden habe kommen lassen und dass er eine günstige Sozialprognose habe. Das sprach für die Bewährung. Der Fall zeige aber auch, dass sich durch berufsmäßige Routine im Laufe der Zeit Fehler eingeschlichen haben, so Richter Karsten Sprigode.

Mit sehr leisen Worten sagte der Angeklagte zum Schluss, dass es ihm für die Hinterbliebenen Leid tue.

Staatsanwaltschaft und Nebenklage können binnen einer Woche Revision gegen das Urteil einlegen.

Von Stephanie Fedders