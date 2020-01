Fähre kann immer noch nicht fahren

Lenzen

Schon seit einiger Zeit liegt die Fähre in Lenzen im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Trockenen. Die lange Niedrigwasserphase hat den Fährverkehr nach Pevestorf auf der niedersächsischen Seite unmöglich gemacht. Hinzu kam, dass sich ein große Sandbank gebildet hat, deren Abtragung erst dann möglich ist, wenn die Niedrigwasserphase vorbei ist.

Bürger wünschen sich baldigen Fährbetrieb

Aber ist sie das nicht bereits? Diese Frage stellen sich einige Lenzener. Immerhin hat es doch einige Niederschläge gegeben, ist der Wasserstand tatsächlich wieder gestiegen. Jeder Tag, den die Fähre aber nicht fährt, ist ein schlechter Tag für die Lenzener. „Keine Fähre bedeutet keine Touristen, und keine Touristen bedeutet keine Einnahmen“, meinte eine Lenzenerin im Gespräch mit der MAZ.

All das weiß auch Amtsdirektor Harald Ziegeler, er pflichtet, was die Bedeutung der Fähre angeht, den Lenzenern ausdrücklich bei. Ziegeler ist sogar als Pendler über die Elbe persönlich betroffen und benutzt wie viele andere derzeit die zwölf Kilometer entfernte Fähre in Lütkenwisch.

Ungenutzt sind derzeit die Fähranlegestellen in Pevestorf (Bild) wie in Lenzen. Quelle: Bernd Atzenroth

Doch ganz so einfach, wie sich die Bürger das vorstellen, ist die Sache laut Ziegeler nicht. Denn der derzeitige Wasserstand von 1,40 bis 1,50 Meter reicht noch nicht aus, um die Fähre wieder fahren lassen zu können – nach Ziegelers Angaben müssten es mindestens 1,70 bis 1,80 Meter sein. Wenigstens 30 Wasserzentimeter fehlen also noch auf jeden Fall. Aus Richtung Wittenberge her komme aber derzeit nicht genug Wasser hinzu. Insbesondere aus der Havel fehlt ein Wasserzustrom, der den Lenzenern helfen könnte. „Zehn Zentimeter sind für uns schon viel“, sagt der Amtsdirektor.

Sandgeschiebe ist unter Wasser nicht mehr zu sehen

Zudem ist das Sandgeschiebe an einigen Stellen durch den etwas höheren Wasserstand nicht mehr zu sehen, verkleinert dafür aber unter Wasser den Spielraum für die Schiffe. Solche Sandgeschiebe sind eigentlich nichts Neues und entstehen tatsächlich an Flüssen, in denen es eine Fahrrinne für Schiffe gibt – wie der Elbe eben. Es handele sich um Sand, der sich aus der Fahrrinne herauswaschen soll, erklärt Ziegeler.

Dieser Sand würde sich normalerweise in den Buhnenfeldern ablagern. Nach den großen Hochwässern der Jahre 2002 und 2013 sind diese Buhnenfelder aber mehr als voll. Das führte zur Bildung des Sandgeschiebes, das laut Ziegeler schon seit gut drei Jahren beobachtet werden kann.

Sandbank hat sich „ein Stück weit bewegt“

Immerhin gibt es ein wenig Hoffnung. Denn der etwas höhere Wasserstand hat laut Ziegeler nun dazu geführt, dass sich die Sandbank „ein Stück weit bewegt“ hat. Alle zwei Tage sei man dabei, Probefahrten zu machen. Aufgenommen wird der Fährbetrieb aber erst, wenn ausgeschlossen ist, dass die Fähre auf Grund laufen kann.

Von Bernd Atzenroth